Antony Di Dominicis

GTP

Antony Di Dominicis
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
81 (64.80%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (35.20%)
En iyi işlem:
121.60 CHF
En kötü işlem:
-110.34 CHF
Brüt kâr:
2 383.62 CHF (118 872 pips)
Brüt zarar:
-1 442.73 CHF (68 747 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (377.14 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
713.82 CHF (8)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
14.73%
Maks. mevduat yükü:
2.73%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
93 (74.40%)
Satış işlemleri:
32 (25.60%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
7.53 CHF
Ortalama kâr:
29.43 CHF
Ortalama zarar:
-32.79 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-556.88 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-556.88 CHF (7)
Aylık büyüme:
2.64%
Yıllık tahmin:
30.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
556.88 CHF
Maksimum:
556.88 CHF (5.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.57% (556.88 CHF)
Varlığa göre:
3.76% (355.37 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 125
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 976
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +121.60 CHF
En kötü işlem: -110 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +377.14 CHF
Maksimum ardışık zarar: -556.88 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ICMarketsSC-Live25
3.31 × 568
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsSC-Live23
3.58 × 1897
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
Exness-Real17
4.67 × 3
Exness-Real29
5.38 × 8
ICMarketsSC-Live05
5.67 × 3
AnzoCapital-Live
7.43 × 14
RoboForex-ECN
7.73 × 15
AdmiralMarkets-Live3
8.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
9.21 × 126
Pepperstone-Demo01
9.38 × 79
İnceleme yok
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 06:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 13:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 05:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 20:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 19:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.