İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
81 (64.80%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (35.20%)
En iyi işlem:
121.60 CHF
En kötü işlem:
-110.34 CHF
Brüt kâr:
2 383.62 CHF (118 872 pips)
Brüt zarar:
-1 442.73 CHF (68 747 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (377.14 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
713.82 CHF (8)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
14.73%
Maks. mevduat yükü:
2.73%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
93 (74.40%)
Satış işlemleri:
32 (25.60%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
7.53 CHF
Ortalama kâr:
29.43 CHF
Ortalama zarar:
-32.79 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-556.88 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-556.88 CHF (7)
Aylık büyüme:
2.64%
Yıllık tahmin:
30.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
556.88 CHF
Maksimum:
556.88 CHF (5.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.57% (556.88 CHF)
Varlığa göre:
3.76% (355.37 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|976
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +121.60 CHF
En kötü işlem: -110 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +377.14 CHF
Maksimum ardışık zarar: -556.88 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|3.31 × 568
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsSC-Live23
|3.58 × 1897
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
|
Exness-Real17
|4.67 × 3
|
Exness-Real29
|5.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|5.67 × 3
|
AnzoCapital-Live
|7.43 × 14
|
RoboForex-ECN
|7.73 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|8.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|9.21 × 126
|
Pepperstone-Demo01
|9.38 × 79
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
11K
CHF
CHF
26
100%
125
64%
15%
1.65
7.53
CHF
CHF
6%
1:500