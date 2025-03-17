SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GTP
Antony Di Dominicis

GTP

Antony Di Dominicis
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
125
Bénéfice trades:
81 (64.80%)
Perte trades:
44 (35.20%)
Meilleure transaction:
121.60 CHF
Pire transaction:
-110.34 CHF
Bénéfice brut:
2 383.62 CHF (118 872 pips)
Perte brute:
-1 442.73 CHF (68 747 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (377.14 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
713.82 CHF (8)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
14.73%
Charge de dépôt maximale:
2.73%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
1.69
Longs trades:
93 (74.40%)
Courts trades:
32 (25.60%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
7.53 CHF
Bénéfice moyen:
29.43 CHF
Perte moyenne:
-32.79 CHF
Pertes consécutives maximales:
7 (-556.88 CHF)
Perte consécutive maximale:
-556.88 CHF (7)
Croissance mensuelle:
2.64%
Prévision annuelle:
30.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
556.88 CHF
Maximal:
556.88 CHF (5.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.57% (556.88 CHF)
Par fonds propres:
3.76% (355.37 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 125
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 976
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +121.60 CHF
Pire transaction: -110 CHF
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +377.14 CHF
Perte consécutive maximale: -556.88 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ICMarketsSC-Live25
3.31 × 568
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsSC-Live23
3.58 × 1897
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
Exness-Real17
4.67 × 3
Exness-Real29
5.38 × 8
AnzoCapital-Live
6.33 × 9
RoboForex-ECN
7.73 × 15
AdmiralMarkets-Live3
8.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
9.21 × 126
Pepperstone-Demo01
9.38 × 79
16 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 06:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 13:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 05:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 20:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 19:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GTP
30 USD par mois
9%
0
0
USD
11K
CHF
26
100%
125
64%
15%
1.65
7.53
CHF
6%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.