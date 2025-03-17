- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
125
Bénéfice trades:
81 (64.80%)
Perte trades:
44 (35.20%)
Meilleure transaction:
121.60 CHF
Pire transaction:
-110.34 CHF
Bénéfice brut:
2 383.62 CHF (118 872 pips)
Perte brute:
-1 442.73 CHF (68 747 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (377.14 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
713.82 CHF (8)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
14.73%
Charge de dépôt maximale:
2.73%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
1.69
Longs trades:
93 (74.40%)
Courts trades:
32 (25.60%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
7.53 CHF
Bénéfice moyen:
29.43 CHF
Perte moyenne:
-32.79 CHF
Pertes consécutives maximales:
7 (-556.88 CHF)
Perte consécutive maximale:
-556.88 CHF (7)
Croissance mensuelle:
2.64%
Prévision annuelle:
30.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
556.88 CHF
Maximal:
556.88 CHF (5.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.57% (556.88 CHF)
Par fonds propres:
3.76% (355.37 CHF)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|976
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +121.60 CHF
Pire transaction: -110 CHF
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +377.14 CHF
Perte consécutive maximale: -556.88 CHF
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|3.31 × 568
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsSC-Live23
|3.58 × 1897
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
|
Exness-Real17
|4.67 × 3
|
Exness-Real29
|5.38 × 8
|
AnzoCapital-Live
|6.33 × 9
|
RoboForex-ECN
|7.73 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|8.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|9.21 × 126
|
Pepperstone-Demo01
|9.38 × 79
16 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
9%
0
0
USD
USD
11K
CHF
CHF
26
100%
125
64%
15%
1.65
7.53
CHF
CHF
6%
1:500