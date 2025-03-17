- Crescita
Trade:
125
Profit Trade:
81 (64.80%)
Loss Trade:
44 (35.20%)
Best Trade:
121.60 CHF
Worst Trade:
-110.34 CHF
Profitto lordo:
2 383.62 CHF (118 872 pips)
Perdita lorda:
-1 442.73 CHF (68 747 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (377.14 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
713.82 CHF (8)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
14.73%
Massimo carico di deposito:
2.73%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
93 (74.40%)
Short Trade:
32 (25.60%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
7.53 CHF
Profitto medio:
29.43 CHF
Perdita media:
-32.79 CHF
Massime perdite consecutive:
7 (-556.88 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-556.88 CHF (7)
Crescita mensile:
2.64%
Previsione annuale:
30.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
556.88 CHF
Massimale:
556.88 CHF (5.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.57% (556.88 CHF)
Per equità:
3.76% (355.37 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|976
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +121.60 CHF
Worst Trade: -110 CHF
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +377.14 CHF
Massima perdita consecutiva: -556.88 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|3.31 × 568
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsSC-Live23
|3.58 × 1897
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
|
Exness-Real17
|4.67 × 3
|
Exness-Real29
|5.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|5.67 × 3
|
AnzoCapital-Live
|7.43 × 14
|
RoboForex-ECN
|7.73 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|8.00 × 7
|
ForexTimeFXTM-ECN
|9.21 × 126
|
Pepperstone-Demo01
|9.38 × 79
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
11K
CHF
CHF
26
100%
125
64%
15%
1.65
7.53
CHF
CHF
6%
1:500