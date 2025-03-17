SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GTP
Antony Di Dominicis

GTP

Antony Di Dominicis
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
81 (64.80%)
Loss Trade:
44 (35.20%)
Best Trade:
121.60 CHF
Worst Trade:
-110.34 CHF
Profitto lordo:
2 383.62 CHF (118 872 pips)
Perdita lorda:
-1 442.73 CHF (68 747 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (377.14 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
713.82 CHF (8)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
14.73%
Massimo carico di deposito:
2.73%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
93 (74.40%)
Short Trade:
32 (25.60%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
7.53 CHF
Profitto medio:
29.43 CHF
Perdita media:
-32.79 CHF
Massime perdite consecutive:
7 (-556.88 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-556.88 CHF (7)
Crescita mensile:
2.64%
Previsione annuale:
30.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
556.88 CHF
Massimale:
556.88 CHF (5.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.57% (556.88 CHF)
Per equità:
3.76% (355.37 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 125
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 976
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +121.60 CHF
Worst Trade: -110 CHF
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +377.14 CHF
Massima perdita consecutiva: -556.88 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ICMarketsSC-Live25
3.31 × 568
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsSC-Live23
3.58 × 1897
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
Exness-Real17
4.67 × 3
Exness-Real29
5.38 × 8
ICMarketsSC-Live05
5.67 × 3
AnzoCapital-Live
7.43 × 14
RoboForex-ECN
7.73 × 15
AdmiralMarkets-Live3
8.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
9.21 × 126
Pepperstone-Demo01
9.38 × 79
16 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 06:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 13:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 05:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 20:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 19:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GTP
30USD al mese
9%
0
0
USD
11K
CHF
26
100%
125
64%
15%
1.65
7.53
CHF
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.