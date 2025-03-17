SinyallerBölümler
Erwin Christian Wisandha

Trader bucin

Erwin Christian Wisandha
0 inceleme
102 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -1%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
946
Kârla kapanan işlemler:
577 (60.99%)
Zararla kapanan işlemler:
369 (39.01%)
En iyi işlem:
1 297.75 USD
En kötü işlem:
-2 405.00 USD
Brüt kâr:
61 650.58 USD (584 363 pips)
Brüt zarar:
-58 852.94 USD (500 289 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (920.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 443.70 USD (13)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
47.24%
Maks. mevduat yükü:
9.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
705 (74.52%)
Satış işlemleri:
241 (25.48%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
2.96 USD
Ortalama kâr:
106.85 USD
Ortalama zarar:
-159.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-17.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 279.50 USD (4)
Aylık büyüme:
42.46%
Yıllık tahmin:
515.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 844.89 USD
Maksimum:
12 747.41 USD (85.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.92% (12 747.41 USD)
Varlığa göre:
37.33% (5 843.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 946
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 84K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 297.75 USD
En kötü işlem: -2 405 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +920.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

