SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trader bucin
Erwin Christian Wisandha

Trader bucin

Erwin Christian Wisandha
0 avis
102 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -1%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
946
Bénéfice trades:
577 (60.99%)
Perte trades:
369 (39.01%)
Meilleure transaction:
1 297.75 USD
Pire transaction:
-2 405.00 USD
Bénéfice brut:
61 650.58 USD (584 363 pips)
Perte brute:
-58 852.94 USD (500 289 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (920.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 443.70 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
47.24%
Charge de dépôt maximale:
9.40%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.22
Longs trades:
705 (74.52%)
Courts trades:
241 (25.48%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
2.96 USD
Bénéfice moyen:
106.85 USD
Perte moyenne:
-159.49 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-17.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 279.50 USD (4)
Croissance mensuelle:
42.46%
Prévision annuelle:
515.17%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 844.89 USD
Maximal:
12 747.41 USD (85.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
78.92% (12 747.41 USD)
Par fonds propres:
37.33% (5 843.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 946
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 84K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 297.75 USD
Pire transaction: -2 405 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +920.68 USD
Perte consécutive maximale: -17.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Lets go
Aucun avis
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 706 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 20:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 03:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 02:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 17:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 02:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 21:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trader bucin
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
7.4K
USD
102
0%
946
60%
47%
1.04
2.96
USD
79%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.