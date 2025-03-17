SegnaliSezioni
Erwin Christian Wisandha

Trader bucin

Erwin Christian Wisandha
0 recensioni
102 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -1%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
946
Profit Trade:
577 (60.99%)
Loss Trade:
369 (39.01%)
Best Trade:
1 297.75 USD
Worst Trade:
-2 405.00 USD
Profitto lordo:
61 650.58 USD (584 363 pips)
Perdita lorda:
-58 852.94 USD (500 289 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (920.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 443.70 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
47.24%
Massimo carico di deposito:
9.40%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
705 (74.52%)
Short Trade:
241 (25.48%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
2.96 USD
Profitto medio:
106.85 USD
Perdita media:
-159.49 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-17.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 279.50 USD (4)
Crescita mensile:
42.46%
Previsione annuale:
515.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 844.89 USD
Massimale:
12 747.41 USD (85.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.92% (12 747.41 USD)
Per equità:
37.33% (5 843.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 946
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 84K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 297.75 USD
Worst Trade: -2 405 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +920.68 USD
Massima perdita consecutiva: -17.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Lets go
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 706 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 20:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 03:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 02:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 17:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 02:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 21:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
