Matteo Masini

Alpha Capital Group

Matteo Masini
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 655%
Axi-US05-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
379
Kârla kapanan işlemler:
313 (82.58%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (17.41%)
En iyi işlem:
740.80 USD
En kötü işlem:
-20.97 USD
Brüt kâr:
3 526.63 USD (215 407 pips)
Brüt zarar:
-214.41 USD (16 990 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
145 (2 983.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 983.76 USD (145)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
61.70%
Maks. mevduat yükü:
36.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
156.31
Alış işlemleri:
109 (28.76%)
Satış işlemleri:
270 (71.24%)
Kâr faktörü:
16.45
Beklenen getiri:
8.74 USD
Ortalama kâr:
11.27 USD
Ortalama zarar:
-3.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.97 USD (1)
Aylık büyüme:
0.37%
Yıllık tahmin:
4.53%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21.19 USD (0.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.60% (20.94 USD)
Varlığa göre:
38.68% (642.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.pro 237
XAUUSD.pro 142
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.pro 331
XAUUSD.pro 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.pro 14K
XAUUSD.pro 185K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +740.80 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 145
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 983.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Telegram: AlphaCapitalGroup_Chat

İnceleme yok
2025.05.02 08:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.30 14:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.25 17:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.25 16:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.24 07:58
Share of trading days is too low
2025.04.02 20:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.01 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.01 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.01 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 14:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.31 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.31 01:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 01:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 12:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.