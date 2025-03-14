SegnaliSezioni
Matteo Masini

Alpha Capital Group

Matteo Masini
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 655%
Axi-US05-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
379
Profit Trade:
313 (82.58%)
Loss Trade:
66 (17.41%)
Best Trade:
740.80 USD
Worst Trade:
-20.97 USD
Profitto lordo:
3 526.63 USD (215 407 pips)
Perdita lorda:
-214.41 USD (16 990 pips)
Vincite massime consecutive:
145 (2 983.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 983.76 USD (145)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
61.70%
Massimo carico di deposito:
36.89%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
156.31
Long Trade:
109 (28.76%)
Short Trade:
270 (71.24%)
Fattore di profitto:
16.45
Profitto previsto:
8.74 USD
Profitto medio:
11.27 USD
Perdita media:
-3.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.97 USD (1)
Crescita mensile:
0.37%
Previsione annuale:
4.53%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.19 USD (0.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.60% (20.94 USD)
Per equità:
38.68% (642.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.pro 237
XAUUSD.pro 142
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.pro 331
XAUUSD.pro 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.pro 14K
XAUUSD.pro 185K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +740.80 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 145
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 983.76 USD
Massima perdita consecutiva: -16.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Telegram: AlphaCapitalGroup_Chat

Non ci sono recensioni
2025.05.02 08:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.30 14:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.25 17:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.25 16:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.24 07:58
Share of trading days is too low
2025.04.02 20:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.01 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.01 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.01 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 14:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.31 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.31 01:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 01:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.17 12:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.