Rizki Nur Abiyasid

Yzd InPr

Rizki Nur Abiyasid
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 208%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 406
Kârla kapanan işlemler:
1 041 (74.03%)
Zararla kapanan işlemler:
365 (25.96%)
En iyi işlem:
1 258.88 USD
En kötü işlem:
-798.10 USD
Brüt kâr:
20 757.03 USD (494 390 pips)
Brüt zarar:
-11 620.46 USD (370 999 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (370.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 258.88 USD (1)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
91.61%
Maks. mevduat yükü:
10.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
94
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.97
Alış işlemleri:
1 108 (78.81%)
Satış işlemleri:
298 (21.19%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
6.50 USD
Ortalama kâr:
19.94 USD
Ortalama zarar:
-31.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-387.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 145.06 USD (3)
Aylık büyüme:
7.25%
Yıllık tahmin:
89.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 145.69 USD (14.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.20% (218.61 USD)
Varlığa göre:
46.46% (5 358.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 286
GBPNZD# 91
EURCAD# 84
EURJPY# 82
GBPUSD# 75
EURAUD# 70
CHFJPY# 64
GBPJPY# 63
GBPAUD# 60
EURNZD# 60
AUDCAD# 58
GBPCAD# 56
AUDCHF# 48
EURUSD# 48
CADCHF# 43
EURCHF# 37
CADJPY# 37
AUDUSD# 36
NZDUSD# 28
USDCHF# 22
NZDCHF# 19
EURGBP# 17
AUDJPY# 11
GBPCHF# 7
AUDNZD# 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 6K
GBPNZD# 191
EURCAD# 239
EURJPY# 187
GBPUSD# 270
EURAUD# 273
CHFJPY# 153
GBPJPY# 146
GBPAUD# 212
EURNZD# 130
AUDCAD# 128
GBPCAD# 108
AUDCHF# 219
EURUSD# 125
CADCHF# 179
EURCHF# 106
CADJPY# 125
AUDUSD# 99
NZDUSD# 35
USDCHF# 59
NZDCHF# 73
EURGBP# 65
AUDJPY# 16
GBPCHF# 9
AUDNZD# 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 83K
GBPNZD# -8.5K
EURCAD# 6.7K
EURJPY# 5.9K
GBPUSD# 566
EURAUD# 3.4K
CHFJPY# 4.7K
GBPJPY# 5.7K
GBPAUD# 10K
EURNZD# 6K
AUDCAD# 1.3K
GBPCAD# 3.9K
AUDCHF# 2.3K
EURUSD# -585
CADCHF# 4.2K
EURCHF# 402
CADJPY# 3.6K
AUDUSD# -5.5K
NZDUSD# -7.9K
USDCHF# -484
NZDCHF# 1.6K
EURGBP# 1.1K
AUDJPY# 380
GBPCHF# 613
AUDNZD# 561
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 258.88 USD
En kötü işlem: -798 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +370.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -387.46 USD

TF 15M, Martingale EA based on Order Block.

