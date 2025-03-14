SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Yzd InPr
Rizki Nur Abiyasid

Yzd InPr

Rizki Nur Abiyasid
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 208%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 406
Profit Trade:
1 041 (74.03%)
Loss Trade:
365 (25.96%)
Best Trade:
1 258.88 USD
Worst Trade:
-798.10 USD
Profitto lordo:
20 757.03 USD (494 390 pips)
Perdita lorda:
-11 620.46 USD (370 999 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (370.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 258.88 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
91.61%
Massimo carico di deposito:
10.42%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.97
Long Trade:
1 108 (78.81%)
Short Trade:
298 (21.19%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
6.50 USD
Profitto medio:
19.94 USD
Perdita media:
-31.84 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-387.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 145.06 USD (3)
Crescita mensile:
7.39%
Previsione annuale:
89.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 145.69 USD (14.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.20% (218.61 USD)
Per equità:
46.46% (5 358.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 286
GBPNZD# 91
EURCAD# 84
EURJPY# 82
GBPUSD# 75
EURAUD# 70
CHFJPY# 64
GBPJPY# 63
GBPAUD# 60
EURNZD# 60
AUDCAD# 58
GBPCAD# 56
AUDCHF# 48
EURUSD# 48
CADCHF# 43
EURCHF# 37
CADJPY# 37
AUDUSD# 36
NZDUSD# 28
USDCHF# 22
NZDCHF# 19
EURGBP# 17
AUDJPY# 11
GBPCHF# 7
AUDNZD# 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 6K
GBPNZD# 191
EURCAD# 239
EURJPY# 187
GBPUSD# 270
EURAUD# 273
CHFJPY# 153
GBPJPY# 146
GBPAUD# 212
EURNZD# 130
AUDCAD# 128
GBPCAD# 108
AUDCHF# 219
EURUSD# 125
CADCHF# 179
EURCHF# 106
CADJPY# 125
AUDUSD# 99
NZDUSD# 35
USDCHF# 59
NZDCHF# 73
EURGBP# 65
AUDJPY# 16
GBPCHF# 9
AUDNZD# 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 83K
GBPNZD# -8.5K
EURCAD# 6.7K
EURJPY# 5.9K
GBPUSD# 566
EURAUD# 3.4K
CHFJPY# 4.7K
GBPJPY# 5.7K
GBPAUD# 10K
EURNZD# 6K
AUDCAD# 1.3K
GBPCAD# 3.9K
AUDCHF# 2.3K
EURUSD# -585
CADCHF# 4.2K
EURCHF# 402
CADJPY# 3.6K
AUDUSD# -5.5K
NZDUSD# -7.9K
USDCHF# -484
NZDCHF# 1.6K
EURGBP# 1.1K
AUDJPY# 380
GBPCHF# 613
AUDNZD# 561
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 258.88 USD
Worst Trade: -798 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +370.56 USD
Massima perdita consecutiva: -387.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 21" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

TF 15M, Martingale EA based on Order Block.

Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.