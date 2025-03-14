- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 406
Profit Trade:
1 041 (74.03%)
Loss Trade:
365 (25.96%)
Best Trade:
1 258.88 USD
Worst Trade:
-798.10 USD
Profitto lordo:
20 757.03 USD (494 390 pips)
Perdita lorda:
-11 620.46 USD (370 999 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (370.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 258.88 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
91.61%
Massimo carico di deposito:
10.42%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.97
Long Trade:
1 108 (78.81%)
Short Trade:
298 (21.19%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
6.50 USD
Profitto medio:
19.94 USD
Perdita media:
-31.84 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-387.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 145.06 USD (3)
Crescita mensile:
7.39%
Previsione annuale:
89.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 145.69 USD (14.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.20% (218.61 USD)
Per equità:
46.46% (5 358.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|286
|GBPNZD#
|91
|EURCAD#
|84
|EURJPY#
|82
|GBPUSD#
|75
|EURAUD#
|70
|CHFJPY#
|64
|GBPJPY#
|63
|GBPAUD#
|60
|EURNZD#
|60
|AUDCAD#
|58
|GBPCAD#
|56
|AUDCHF#
|48
|EURUSD#
|48
|CADCHF#
|43
|EURCHF#
|37
|CADJPY#
|37
|AUDUSD#
|36
|NZDUSD#
|28
|USDCHF#
|22
|NZDCHF#
|19
|EURGBP#
|17
|AUDJPY#
|11
|GBPCHF#
|7
|AUDNZD#
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|6K
|GBPNZD#
|191
|EURCAD#
|239
|EURJPY#
|187
|GBPUSD#
|270
|EURAUD#
|273
|CHFJPY#
|153
|GBPJPY#
|146
|GBPAUD#
|212
|EURNZD#
|130
|AUDCAD#
|128
|GBPCAD#
|108
|AUDCHF#
|219
|EURUSD#
|125
|CADCHF#
|179
|EURCHF#
|106
|CADJPY#
|125
|AUDUSD#
|99
|NZDUSD#
|35
|USDCHF#
|59
|NZDCHF#
|73
|EURGBP#
|65
|AUDJPY#
|16
|GBPCHF#
|9
|AUDNZD#
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|83K
|GBPNZD#
|-8.5K
|EURCAD#
|6.7K
|EURJPY#
|5.9K
|GBPUSD#
|566
|EURAUD#
|3.4K
|CHFJPY#
|4.7K
|GBPJPY#
|5.7K
|GBPAUD#
|10K
|EURNZD#
|6K
|AUDCAD#
|1.3K
|GBPCAD#
|3.9K
|AUDCHF#
|2.3K
|EURUSD#
|-585
|CADCHF#
|4.2K
|EURCHF#
|402
|CADJPY#
|3.6K
|AUDUSD#
|-5.5K
|NZDUSD#
|-7.9K
|USDCHF#
|-484
|NZDCHF#
|1.6K
|EURGBP#
|1.1K
|AUDJPY#
|380
|GBPCHF#
|613
|AUDNZD#
|561
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 258.88 USD
Worst Trade: -798 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +370.56 USD
Massima perdita consecutiva: -387.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 21" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
TF 15M, Martingale EA based on Order Block.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
208%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
32
100%
1 406
74%
92%
1.78
6.50
USD
USD
46%
1:500