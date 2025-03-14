SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Yzd InPr
Rizki Nur Abiyasid

Yzd InPr

Rizki Nur Abiyasid
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 208%
XMGlobal-Real 21
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 402
Bénéfice trades:
1 037 (73.96%)
Perte trades:
365 (26.03%)
Meilleure transaction:
1 258.88 USD
Pire transaction:
-798.10 USD
Bénéfice brut:
20 718.90 USD (491 887 pips)
Perte brute:
-11 620.46 USD (370 999 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (370.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 258.88 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
91.61%
Charge de dépôt maximale:
10.42%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
94
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
7.94
Longs trades:
1 104 (78.74%)
Courts trades:
298 (21.26%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
6.49 USD
Bénéfice moyen:
19.98 USD
Perte moyenne:
-31.84 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-387.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 145.06 USD (3)
Croissance mensuelle:
7.09%
Prévision annuelle:
85.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 145.69 USD (14.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.20% (218.61 USD)
Par fonds propres:
46.46% (5 358.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 285
GBPNZD# 90
EURCAD# 84
EURJPY# 81
GBPUSD# 75
EURAUD# 70
CHFJPY# 64
GBPJPY# 62
GBPAUD# 60
EURNZD# 60
AUDCAD# 58
GBPCAD# 56
AUDCHF# 48
EURUSD# 48
CADCHF# 43
EURCHF# 37
CADJPY# 37
AUDUSD# 36
NZDUSD# 28
USDCHF# 22
NZDCHF# 19
EURGBP# 17
AUDJPY# 11
GBPCHF# 7
AUDNZD# 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 6K
GBPNZD# 174
EURCAD# 239
EURJPY# 184
GBPUSD# 270
EURAUD# 273
CHFJPY# 153
GBPJPY# 137
GBPAUD# 212
EURNZD# 130
AUDCAD# 128
GBPCAD# 108
AUDCHF# 219
EURUSD# 125
CADCHF# 179
EURCHF# 106
CADJPY# 125
AUDUSD# 99
NZDUSD# 35
USDCHF# 59
NZDCHF# 73
EURGBP# 65
AUDJPY# 16
GBPCHF# 9
AUDNZD# 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 82K
GBPNZD# -9.5K
EURCAD# 6.7K
EURJPY# 5.8K
GBPUSD# 566
EURAUD# 3.4K
CHFJPY# 4.7K
GBPJPY# 5.3K
GBPAUD# 10K
EURNZD# 6K
AUDCAD# 1.3K
GBPCAD# 3.9K
AUDCHF# 2.3K
EURUSD# -585
CADCHF# 4.2K
EURCHF# 402
CADJPY# 3.6K
AUDUSD# -5.5K
NZDUSD# -7.9K
USDCHF# -484
NZDCHF# 1.6K
EURGBP# 1.1K
AUDJPY# 380
GBPCHF# 613
AUDNZD# 561
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 258.88 USD
Pire transaction: -798 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +370.56 USD
Perte consécutive maximale: -387.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 21" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TF 15M, Martingale EA based on Order Block.

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Yzd InPr
30 USD par mois
208%
0
0
USD
15K
USD
32
100%
1 402
73%
92%
1.78
6.49
USD
46%
1:500
Copier

