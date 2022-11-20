SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Night Trader EURUSD ICMARKETS
Ugur Oezcan

Night Trader EURUSD ICMARKETS

Ugur Oezcan
2 inceleme
Güvenilirlik
471 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2016 335%
ICMarkets-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 832
Kârla kapanan işlemler:
2 496 (88.13%)
Zararla kapanan işlemler:
336 (11.86%)
En iyi işlem:
95.81 EUR
En kötü işlem:
-418.80 EUR
Brüt kâr:
7 257.81 EUR (60 119 pips)
Brüt zarar:
-7 531.34 EUR (35 584 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (16.23 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
677.82 EUR (23)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
5.28%
Maks. mevduat yükü:
36.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
1 140 (40.25%)
Satış işlemleri:
1 692 (59.75%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.10 EUR
Ortalama kâr:
2.91 EUR
Ortalama zarar:
-22.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-14.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-776.61 EUR (4)
Aylık büyüme:
4.99%
Yıllık tahmin:
60.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 289.82 EUR
Maksimum:
2 257.46 EUR (211.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.85% (2 257.46 EUR)
Varlığa göre:
20.72% (37.69 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2832
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -312
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 26K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +95.81 EUR
En kötü işlem: -419 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +16.23 EUR
Maksimum ardışık zarar: -14.49 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GO4X-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 2
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Live3
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 29
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
SaxoBank-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
FocusMarkets-Real2
0.00 × 2
T4TCapitalFunds-Demo 2
0.00 × 2
PureMGlobal-Live
0.00 × 2
ACYFX-Live
0.00 × 1
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 4
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 1
XM.COM-Real 19
0.00 × 1
IFSMarketsLimited-Main Server
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
0.00 × 1
XM.COM-Real 15
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 2
StreamForex-Real
0.00 × 1
bu sinyal Uzman Gece Tüccarım EURUSD'yi Zaman Çerçevesi 15'te takip eder.
Para birimi çifti: EURUSD
açıklama sekmesindeki ayar dosyaları: https://www.mql5.com/en/signals/270232
Martingale, Hedge veya diğer tehlike maliyeti ortalama sistemi yok
Broker seçimi
En iyi sonuçlara aynı Broker ile ulaşılabilir. ICMarkets komisyonunun %21,5'ini Canlı olarak alacaksınız. Hesabınızdaki diğer EAS veya sinyaller için, hatta manuel işlemler için bile her işlem için indirimler mevcuttur. Aşağıdakilerle Hesap açabilirsiniz.


Zaten bir ICMarkets müşterisiyseniz, daha önce başka bir ICMarkets ortağına bağlı olmadıysanız da uygunsunuz. Tek yapmanız gereken kayıtlı e-posta hesabınızdan partners@icmarkets.com.au adresine bir e-posta göndererek hesaplarınızı Ortak # 7165 altındaki indirim programına taşımalarını istemek. Birkaç saat içinde indirim uygulanacaktır. Kopyalayıp yapıştırmak için aşağıdaki metin örneğini kullanın

Sevgili ICMarkets,

Aşağıdaki ICMarkets hesaplarımı Ortak # 7165 IB altına koymanızı rica ediyorum.

Hesabımı (Kimlik: ………) # 7165 yönlendirme kimliği altına koyun.

Teşekkürler
Saygılarımla,
Ortalama derecelendirme:
sabina Lor
16
sabina Lor 2022.11.20 13:15   

Not for me 3 trades per week is too low

Simone Anniballi
1003
Simone Anniballi 2018.08.29 20:16 
 

Reliable. 2-3% each month, with a low drawdown. This signal is a good, long-time, risk-controlled investment.

