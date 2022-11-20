- Büyüme
İşlemler:
2 832
Kârla kapanan işlemler:
2 496 (88.13%)
Zararla kapanan işlemler:
336 (11.86%)
En iyi işlem:
95.81 EUR
En kötü işlem:
-418.80 EUR
Brüt kâr:
7 257.81 EUR (60 119 pips)
Brüt zarar:
-7 531.34 EUR (35 584 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (16.23 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
677.82 EUR (23)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
5.28%
Maks. mevduat yükü:
36.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
1 140 (40.25%)
Satış işlemleri:
1 692 (59.75%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.10 EUR
Ortalama kâr:
2.91 EUR
Ortalama zarar:
-22.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-14.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-776.61 EUR (4)
Aylık büyüme:
4.99%
Yıllık tahmin:
60.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 289.82 EUR
Maksimum:
2 257.46 EUR (211.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.85% (2 257.46 EUR)
Varlığa göre:
20.72% (37.69 EUR)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +95.81 EUR
En kötü işlem: -419 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +16.23 EUR
Maksimum ardışık zarar: -14.49 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Live3
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 29
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
SaxoBank-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
FocusMarkets-Real2
|0.00 × 2
|
T4TCapitalFunds-Demo 2
|0.00 × 2
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 1
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 19
|0.00 × 1
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 15
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
StreamForex-Real
|0.00 × 1
bu sinyal Uzman Gece Tüccarım EURUSD'yi Zaman Çerçevesi 15'te takip eder.
Para birimi çifti: EURUSD
ayar sürümü 1.9: https://www.mql5.com/en/signals/270232#!tab=tab_description
açıklama sekmesindeki ayar dosyaları: https://www.mql5.com/en/signals/270232
Martingale, Hedge veya diğer tehlike maliyeti ortalama sistemi yok
Broker seçimi
En iyi sonuçlara aynı Broker ile ulaşılabilir. ICMarkets komisyonunun %21,5'ini Canlı olarak alacaksınız. Hesabınızdaki diğer EAS veya sinyaller için, hatta manuel işlemler için bile her işlem için indirimler mevcuttur. Aşağıdakilerle Hesap açabilirsiniz.
Hesap açın: https://www.ictrading.com?camp=79397
Zaten bir ICMarkets müşterisiyseniz, daha önce başka bir ICMarkets ortağına bağlı olmadıysanız da uygunsunuz. Tek yapmanız gereken kayıtlı e-posta hesabınızdan partners@icmarkets.com.au adresine bir e-posta göndererek hesaplarınızı Ortak # 7165 altındaki indirim programına taşımalarını istemek. Birkaç saat içinde indirim uygulanacaktır. Kopyalayıp yapıştırmak için aşağıdaki metin örneğini kullanın
Sevgili ICMarkets,
Aşağıdaki ICMarkets hesaplarımı Ortak # 7165 IB altına koymanızı rica ediyorum.
Hesabımı (Kimlik: ………) # 7165 yönlendirme kimliği altına koyun.
Teşekkürler
Saygılarımla,
Not for me 3 trades per week is too low
Reliable. 2-3% each month, with a low drawdown. This signal is a good, long-time, risk-controlled investment.