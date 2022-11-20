SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Night Trader EURUSD ICMARKETS
Ugur Oezcan

Night Trader EURUSD ICMARKETS

Ugur Oezcan
2 recensioni
Affidabilità
471 settimane
0 / 0 USD
Copia per 20 USD al mese
crescita dal 2016 335%
ICMarkets-Live03
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 832
Profit Trade:
2 496 (88.13%)
Loss Trade:
336 (11.86%)
Best Trade:
95.81 EUR
Worst Trade:
-418.80 EUR
Profitto lordo:
7 257.81 EUR (60 119 pips)
Perdita lorda:
-7 531.34 EUR (35 584 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (16.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
677.82 EUR (23)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.28%
Massimo carico di deposito:
36.35%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
1 140 (40.25%)
Short Trade:
1 692 (59.75%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.10 EUR
Profitto medio:
2.91 EUR
Perdita media:
-22.41 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-14.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-776.61 EUR (4)
Crescita mensile:
4.99%
Previsione annuale:
60.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 289.82 EUR
Massimale:
2 257.46 EUR (211.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.85% (2 257.46 EUR)
Per equità:
20.72% (37.69 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2832
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -312
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 26K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +95.81 EUR
Worst Trade: -419 EUR
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.23 EUR
Massima perdita consecutiva: -14.49 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GO4X-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 2
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Live3
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 29
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
SaxoBank-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
FocusMarkets-Real2
0.00 × 2
T4TCapitalFunds-Demo 2
0.00 × 2
PureMGlobal-Live
0.00 × 2
ACYFX-Live
0.00 × 1
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 4
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 1
XM.COM-Real 19
0.00 × 1
IFSMarketsLimited-Main Server
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
0.00 × 1
XM.COM-Real 15
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 2
StreamForex-Real
0.00 × 1
592 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
questo segnale segue il mio Expert Night Trader EURUSD nel Timeframe 15.
Coppia di valute: EURUSD
File di impostazione nella scheda descrizione: https://www.mql5.com/en/signals/270232
Nessun sistema Martingala, Hedge o altro sistema di media dei costi di pericolo
Scelta del broker
I risultati migliori possono essere raggiunti con lo stesso broker. Riceverai uno sconto live del 21,5% sulla commissione ICMarkets. Sconti disponibili per ogni operazione sul tuo account per altri EAS o segnali, anche operazioni manuali. Puoi aprire un account con quanto segue.


Se sei già un cliente ICMarkets, sei idoneo anche se non sei mai stato un affiliato di un altro partner ICMarkets in precedenza. tutto quello che devi fare è inviare un'e-mail dal tuo account di posta elettronica registrato a partners@ictrading.com, chiedendo loro di spostare i tuoi account al programma di sconto sotto il Partner # 79397 Entro poche ore, avrai applicato lo sconto. sotto l'esempio di testo da copiare/incollare

Caro ICMarkets,

Vorrei chiederti di mettere i miei seguenti account ICMarkets sotto il Partner # 79397 IB.

Metti il ​​mio account (ID: ………) sotto l'ID di riferimento # 79397.

Grazie
Cordiali saluti,
Valutazione media:
sabina Lor
16
sabina Lor 2022.11.20 13:15   

Not for me 3 trades per week is too low

Simone Anniballi
1003
Simone Anniballi 2018.08.29 20:16 
 

Reliable. 2-3% each month, with a low drawdown. This signal is a good, long-time, risk-controlled investment.

2025.08.11 20:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 22:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 22:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.04 05:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.25 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 06:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.04 21:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 20:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 23:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.19 23:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 21:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 20:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.19 23:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.14 21:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 02:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 22:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 02:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.26 21:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Night Trader EURUSD ICMARKETS
20USD al mese
335%
0
0
USD
4.2K
EUR
471
100%
2 832
88%
5%
0.96
-0.10
EUR
40%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.