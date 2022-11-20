- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 832
Profit Trade:
2 496 (88.13%)
Loss Trade:
336 (11.86%)
Best Trade:
95.81 EUR
Worst Trade:
-418.80 EUR
Profitto lordo:
7 257.81 EUR (60 119 pips)
Perdita lorda:
-7 531.34 EUR (35 584 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (16.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
677.82 EUR (23)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.28%
Massimo carico di deposito:
36.35%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
1 140 (40.25%)
Short Trade:
1 692 (59.75%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.10 EUR
Profitto medio:
2.91 EUR
Perdita media:
-22.41 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-14.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-776.61 EUR (4)
Crescita mensile:
4.99%
Previsione annuale:
60.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 289.82 EUR
Massimale:
2 257.46 EUR (211.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.85% (2 257.46 EUR)
Per equità:
20.72% (37.69 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2832
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-312
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|26K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +95.81 EUR
Worst Trade: -419 EUR
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.23 EUR
Massima perdita consecutiva: -14.49 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Live3
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 29
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
SaxoBank-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
FocusMarkets-Real2
|0.00 × 2
|
T4TCapitalFunds-Demo 2
|0.00 × 2
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 1
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 19
|0.00 × 1
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 15
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
StreamForex-Real
|0.00 × 1
questo segnale segue il mio Expert Night Trader EURUSD nel Timeframe 15.
Coppia di valute: EURUSD
Versione impostazione 1.9: https://www.mql5.com/en/signals/270232#!tab=tab_description
File di impostazione nella scheda descrizione: https://www.mql5.com/en/signals/270232
Nessun sistema Martingala, Hedge o altro sistema di media dei costi di pericolo
Scelta del broker
I risultati migliori possono essere raggiunti con lo stesso broker. Riceverai uno sconto live del 21,5% sulla commissione ICMarkets. Sconti disponibili per ogni operazione sul tuo account per altri EAS o segnali, anche operazioni manuali. Puoi aprire un account con quanto segue.
Apri un account: https://www.ictrading.com?camp=79397
Se sei già un cliente ICMarkets, sei idoneo anche se non sei mai stato un affiliato di un altro partner ICMarkets in precedenza. tutto quello che devi fare è inviare un'e-mail dal tuo account di posta elettronica registrato a partners@ictrading.com, chiedendo loro di spostare i tuoi account al programma di sconto sotto il Partner # 79397 Entro poche ore, avrai applicato lo sconto. sotto l'esempio di testo da copiare/incollare
Caro ICMarkets,
Vorrei chiederti di mettere i miei seguenti account ICMarkets sotto il Partner # 79397 IB.
Metti il mio account (ID: ………) sotto l'ID di riferimento # 79397.
Grazie
Cordiali saluti,
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
20USD al mese
335%
0
0
USD
USD
4.2K
EUR
EUR
471
100%
2 832
88%
5%
0.96
-0.10
EUR
EUR
40%
1:500
Not for me 3 trades per week is too low
Reliable. 2-3% each month, with a low drawdown. This signal is a good, long-time, risk-controlled investment.