Night Trader EURUSD ICMARKETS
Ugur Oezcan

Night Trader EURUSD ICMARKETS

Ugur Oezcan
2 avis
Fiabilité
471 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 20 USD par mois
croissance depuis 2016 335%
ICMarkets-Live03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 832
Bénéfice trades:
2 496 (88.13%)
Perte trades:
336 (11.86%)
Meilleure transaction:
95.81 EUR
Pire transaction:
-418.80 EUR
Bénéfice brut:
7 257.81 EUR (60 119 pips)
Perte brute:
-7 531.34 EUR (35 584 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (16.23 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
677.82 EUR (23)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
5.28%
Charge de dépôt maximale:
36.35%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
1 140 (40.25%)
Courts trades:
1 692 (59.75%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.10 EUR
Bénéfice moyen:
2.91 EUR
Perte moyenne:
-22.41 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-14.49 EUR)
Perte consécutive maximale:
-776.61 EUR (4)
Croissance mensuelle:
2.33%
Prévision annuelle:
28.22%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 289.82 EUR
Maximal:
2 257.46 EUR (211.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.85% (2 257.46 EUR)
Par fonds propres:
20.72% (37.69 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2832
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -312
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 26K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +95.81 EUR
Pire transaction: -419 EUR
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +16.23 EUR
Perte consécutive maximale: -14.49 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GO4X-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 2
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Live3
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 29
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
SaxoBank-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
FocusMarkets-Real2
0.00 × 2
T4TCapitalFunds-Demo 2
0.00 × 2
PureMGlobal-Live
0.00 × 2
ACYFX-Live
0.00 × 1
Dukascopy-LIVE-1
0.00 × 4
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 1
XM.COM-Real 19
0.00 × 1
IFSMarketsLimited-Main Server
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
0.00 × 1
XM.COM-Real 15
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
BCS-Real
0.00 × 2
StreamForex-Real
0.00 × 1
592 plus...
ce signal suit mon Expert Night Trader EURUSD dans la période 15.
Paire de devises : EURUSD
fichiers de réglage dans l'onglet description : https://www.mql5.com/en/signals/270232
Pas de Martingale, de couverture ou d'autre système de moyenne des coûts dangereux
Choix du courtier
Les meilleurs résultats peuvent être obtenus avec le même courtier. Vous obtiendrez une remise en direct de 21,5 % sur la commission ICMarkets. Des remises sont disponibles pour chaque transaction sur votre compte pour d'autres EAS ou signaux, même pour les transactions manuelles. Vous pouvez ouvrir un compte avec les éléments suivants.


Si vous êtes déjà client d'ICMarkets, vous êtes également éligible si vous n'avez jamais été affilié à un autre partenaire d'ICMarkets auparavant. il vous suffit d'envoyer un e-mail depuis votre compte de messagerie enregistré à partners@ictrading.com, en leur demandant de déplacer vos comptes vers le programme de remise sous le numéro de partenaire 79397. Dans quelques heures, la remise sera appliquée. Ci-dessous l'exemple de texte à copier/coller

Cher ICMarkets,

Je voudrais vous demander de placer mes comptes ICMarkets suivants sous le numéro de partenaire 79397 IB.

Placez mon compte (ID : ………) sous l'ID de référence # 79397.

Merci
Cordialement,
Note moyenne:
sabina Lor
16
sabina Lor 2022.11.20 13:15   

Not for me 3 trades per week is too low

Simone Anniballi
1003
Simone Anniballi 2018.08.29 20:16 
 

Reliable. 2-3% each month, with a low drawdown. This signal is a good, long-time, risk-controlled investment.

