Trades:
2 832
Bénéfice trades:
2 496 (88.13%)
Perte trades:
336 (11.86%)
Meilleure transaction:
95.81 EUR
Pire transaction:
-418.80 EUR
Bénéfice brut:
7 257.81 EUR (60 119 pips)
Perte brute:
-7 531.34 EUR (35 584 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (16.23 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
677.82 EUR (23)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
5.28%
Charge de dépôt maximale:
36.35%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
1 140 (40.25%)
Courts trades:
1 692 (59.75%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.10 EUR
Bénéfice moyen:
2.91 EUR
Perte moyenne:
-22.41 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-14.49 EUR)
Perte consécutive maximale:
-776.61 EUR (4)
Croissance mensuelle:
2.33%
Prévision annuelle:
28.22%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 289.82 EUR
Maximal:
2 257.46 EUR (211.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.85% (2 257.46 EUR)
Par fonds propres:
20.72% (37.69 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2832
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-312
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|26K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +95.81 EUR
Pire transaction: -419 EUR
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +16.23 EUR
Perte consécutive maximale: -14.49 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Live3
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 29
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
SaxoBank-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
FocusMarkets-Real2
|0.00 × 2
|
T4TCapitalFunds-Demo 2
|0.00 × 2
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 1
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 19
|0.00 × 1
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Demo Server
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 15
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
StreamForex-Real
|0.00 × 1
ce signal suit mon Expert Night Trader EURUSD dans la période 15.
Paire de devises : EURUSD
version de réglage 1.9 : https://www.mql5.com/en/signals/270232#!tab=tab_description
fichiers de réglage dans l'onglet description : https://www.mql5.com/en/signals/270232
Pas de Martingale, de couverture ou d'autre système de moyenne des coûts dangereux
Choix du courtier
Les meilleurs résultats peuvent être obtenus avec le même courtier. Vous obtiendrez une remise en direct de 21,5 % sur la commission ICMarkets. Des remises sont disponibles pour chaque transaction sur votre compte pour d'autres EAS ou signaux, même pour les transactions manuelles. Vous pouvez ouvrir un compte avec les éléments suivants.
Ouvrir un compte : https://www.ictrading.com?camp=79397
Si vous êtes déjà client d'ICMarkets, vous êtes également éligible si vous n'avez jamais été affilié à un autre partenaire d'ICMarkets auparavant. il vous suffit d'envoyer un e-mail depuis votre compte de messagerie enregistré à partners@ictrading.com, en leur demandant de déplacer vos comptes vers le programme de remise sous le numéro de partenaire 79397. Dans quelques heures, la remise sera appliquée. Ci-dessous l'exemple de texte à copier/coller
Cher ICMarkets,
Je voudrais vous demander de placer mes comptes ICMarkets suivants sous le numéro de partenaire 79397 IB.
Placez mon compte (ID : ………) sous l'ID de référence # 79397.
Merci
Cordialement,
Not for me 3 trades per week is too low
Reliable. 2-3% each month, with a low drawdown. This signal is a good, long-time, risk-controlled investment.