İşlemler:
1 834
Kârla kapanan işlemler:
1 424 (77.64%)
Zararla kapanan işlemler:
410 (22.36%)
En iyi işlem:
413.54 EUR
En kötü işlem:
-877.22 EUR
Brüt kâr:
15 245.65 EUR (370 371 pips)
Brüt zarar:
-14 965.76 EUR (352 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (568.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 037.76 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
22.66%
Maks. mevduat yükü:
79.99%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
900 (49.07%)
Satış işlemleri:
934 (50.93%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.15 EUR
Ortalama kâr:
10.71 EUR
Ortalama zarar:
-36.50 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-82.22 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-998.45 EUR (5)
Aylık büyüme:
265.62%
Yıllık tahmin:
3 222.81%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
998.45 EUR
Maksimum:
998.45 EUR (49.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.62% (161.08 EUR)
Varlığa göre:
72.68% (56.76 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1661
|GBPUSD
|27
|GBPNZD
|25
|SUMMARY
|23
|USDCAD
|20
|XAUEUR
|18
|CADJPY
|16
|EURUSD
|13
|USDJPY
|9
|GBPCHF
|8
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|3
|BTCUSD
|2
|US30
|2
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|GBPJPY
|1
|DE40
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|550
|GBPUSD
|-29
|GBPNZD
|-64
|SUMMARY
|-187
|USDCAD
|72
|XAUEUR
|-29
|CADJPY
|4
|EURUSD
|31
|USDJPY
|-66
|GBPCHF
|57
|AUDUSD
|-20
|EURNZD
|-5
|BTCUSD
|0
|US30
|-6
|EURAUD
|3
|EURCAD
|0
|GBPJPY
|1
|DE40
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|-1.6K
|GBPNZD
|-12
|SUMMARY
|0
|USDCAD
|2K
|XAUEUR
|-87
|CADJPY
|582
|EURUSD
|1.8K
|USDJPY
|-512
|GBPCHF
|1.4K
|AUDUSD
|-408
|EURNZD
|-829
|BTCUSD
|3.3K
|US30
|-550
|EURAUD
|87
|EURCAD
|55
|GBPJPY
|116
|DE40
|600
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
En iyi işlem: +413.54 EUR
En kötü işlem: -877 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +568.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -82.22 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live19" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteForex-Cent.com
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live7
|0.21 × 14
|
ICMarketsSC-Live11
|0.29 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.33 × 43
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.35 × 62
|
BoldPrime2-Live
|0.45 × 42
|
ICMarkets-Live20
|0.59 × 22
|
Tickmill-Live05
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.69 × 310
|
ICMarketsSC-Live09
|0.71 × 240
|
ICMarkets-Live07
|0.71 × 70
|
ICMarkets-Live09
|0.74 × 111
|
ICMarkets-Live03
|0.75 × 190
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.81 × 54
|
ICMarkets-Live23
|0.84 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|0.98 × 81
|
Exness-Real17
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|1.05 × 19
|
ICMarkets-Live05
|1.12 × 196
|
EquitiGroup-Live
|1.13 × 31
|
ICMarkets-Live06
|1.21 × 168
|
Exness-Real2
|1.25 × 8
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.
https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller
