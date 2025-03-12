SinyallerBölümler
Fernando Quiles Ros

QuiRos Gold XAUUSD Strategy 4

Fernando Quiles Ros
0 inceleme
Güvenilirlik
310 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2019 14%
ICMarketsSC-Live19
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 834
Kârla kapanan işlemler:
1 424 (77.64%)
Zararla kapanan işlemler:
410 (22.36%)
En iyi işlem:
413.54 EUR
En kötü işlem:
-877.22 EUR
Brüt kâr:
15 245.65 EUR (370 371 pips)
Brüt zarar:
-14 965.76 EUR (352 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (568.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 037.76 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
22.66%
Maks. mevduat yükü:
79.99%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
900 (49.07%)
Satış işlemleri:
934 (50.93%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.15 EUR
Ortalama kâr:
10.71 EUR
Ortalama zarar:
-36.50 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-82.22 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-998.45 EUR (5)
Aylık büyüme:
265.62%
Yıllık tahmin:
3 222.81%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
998.45 EUR
Maksimum:
998.45 EUR (49.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.62% (161.08 EUR)
Varlığa göre:
72.68% (56.76 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1661
GBPUSD 27
GBPNZD 25
SUMMARY 23
USDCAD 20
XAUEUR 18
CADJPY 16
EURUSD 13
USDJPY 9
GBPCHF 8
AUDUSD 3
EURNZD 3
BTCUSD 2
US30 2
EURAUD 1
EURCAD 1
GBPJPY 1
DE40 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 550
GBPUSD -29
GBPNZD -64
SUMMARY -187
USDCAD 72
XAUEUR -29
CADJPY 4
EURUSD 31
USDJPY -66
GBPCHF 57
AUDUSD -20
EURNZD -5
BTCUSD 0
US30 -6
EURAUD 3
EURCAD 0
GBPJPY 1
DE40 7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
GBPUSD -1.6K
GBPNZD -12
SUMMARY 0
USDCAD 2K
XAUEUR -87
CADJPY 582
EURUSD 1.8K
USDJPY -512
GBPCHF 1.4K
AUDUSD -408
EURNZD -829
BTCUSD 3.3K
US30 -550
EURAUD 87
EURCAD 55
GBPJPY 116
DE40 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +413.54 EUR
En kötü işlem: -877 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +568.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -82.22 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live19" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForex-Cent.com
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live7
0.21 × 14
ICMarketsSC-Live11
0.29 × 17
ICMarkets-Live02
0.33 × 43
Tradeview-Markets Live 2
0.33 × 3
FPMarkets-Live
0.35 × 62
BoldPrime2-Live
0.45 × 42
ICMarkets-Live20
0.59 × 22
Tickmill-Live05
0.67 × 3
ICMarkets-Live14
0.69 × 310
ICMarketsSC-Live09
0.71 × 240
ICMarkets-Live07
0.71 × 70
ICMarkets-Live09
0.74 × 111
ICMarkets-Live03
0.75 × 190
FXOpen-ECN Live Server
0.81 × 54
ICMarkets-Live23
0.84 × 25
ICMarketsSC-Live10
0.98 × 81
Exness-Real17
1.00 × 1
Tickmill-Live04
1.05 × 19
ICMarkets-Live05
1.12 × 196
EquitiGroup-Live
1.13 × 31
ICMarkets-Live06
1.21 × 168
Exness-Real2
1.25 × 8
122 daha fazla...
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.

https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller


İnceleme yok
2025.10.03 14:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.09% of days out of 2165 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 04:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 19:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.05% of days out of 2147 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 23:57
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.