Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live19" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForex-Cent.com 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live7 0.21 × 14 ICMarketsSC-Live11 0.29 × 17 ICMarkets-Live02 0.33 × 43 Tradeview-Markets Live 2 0.33 × 3 FPMarkets-Live 0.35 × 62 BoldPrime2-Live 0.45 × 42 ICMarkets-Live20 0.59 × 22 Tickmill-Live05 0.67 × 3 ICMarkets-Live14 0.69 × 310 ICMarketsSC-Live09 0.71 × 240 ICMarkets-Live07 0.71 × 70 ICMarkets-Live09 0.74 × 111 ICMarkets-Live03 0.75 × 190 FXOpen-ECN Live Server 0.81 × 54 ICMarkets-Live23 0.84 × 25 ICMarketsSC-Live10 0.98 × 81 Exness-Real17 1.00 × 1 Tickmill-Live04 1.05 × 19 ICMarkets-Live05 1.12 × 196 EquitiGroup-Live 1.13 × 31 ICMarkets-Live06 1.21 × 168 Exness-Real2 1.25 × 8 122 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya