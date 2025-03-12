- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 834
Bénéfice trades:
1 424 (77.64%)
Perte trades:
410 (22.36%)
Meilleure transaction:
413.54 EUR
Pire transaction:
-877.22 EUR
Bénéfice brut:
15 245.65 EUR (370 371 pips)
Perte brute:
-14 965.76 EUR (352 304 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (568.85 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 037.76 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
22.66%
Charge de dépôt maximale:
79.99%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
900 (49.07%)
Courts trades:
934 (50.93%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.15 EUR
Bénéfice moyen:
10.71 EUR
Perte moyenne:
-36.50 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-82.22 EUR)
Perte consécutive maximale:
-998.45 EUR (5)
Croissance mensuelle:
265.62%
Prévision annuelle:
3 222.81%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
998.45 EUR
Maximal:
998.45 EUR (49.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.62% (161.08 EUR)
Par fonds propres:
72.68% (56.76 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1661
|GBPUSD
|27
|GBPNZD
|25
|SUMMARY
|23
|USDCAD
|20
|XAUEUR
|18
|CADJPY
|16
|EURUSD
|13
|USDJPY
|9
|GBPCHF
|8
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|3
|BTCUSD
|2
|US30
|2
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|GBPJPY
|1
|DE40
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|550
|GBPUSD
|-29
|GBPNZD
|-64
|SUMMARY
|-187
|USDCAD
|72
|XAUEUR
|-29
|CADJPY
|4
|EURUSD
|31
|USDJPY
|-66
|GBPCHF
|57
|AUDUSD
|-20
|EURNZD
|-5
|BTCUSD
|0
|US30
|-6
|EURAUD
|3
|EURCAD
|0
|GBPJPY
|1
|DE40
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|-1.6K
|GBPNZD
|-12
|SUMMARY
|0
|USDCAD
|2K
|XAUEUR
|-87
|CADJPY
|582
|EURUSD
|1.8K
|USDJPY
|-512
|GBPCHF
|1.4K
|AUDUSD
|-408
|EURNZD
|-829
|BTCUSD
|3.3K
|US30
|-550
|EURAUD
|87
|EURCAD
|55
|GBPJPY
|116
|DE40
|600
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +413.54 EUR
Pire transaction: -877 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +568.85 EUR
Perte consécutive maximale: -82.22 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live19" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
LiteForex-Cent.com
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live7
|0.21 × 14
|
ICMarketsSC-Live11
|0.29 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.33 × 43
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.35 × 62
|
BoldPrime2-Live
|0.45 × 42
|
ICMarkets-Live20
|0.59 × 22
|
Tickmill-Live05
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.69 × 310
|
ICMarketsSC-Live09
|0.71 × 240
|
ICMarkets-Live07
|0.71 × 70
|
ICMarkets-Live09
|0.74 × 111
|
ICMarkets-Live03
|0.75 × 190
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.81 × 54
|
ICMarkets-Live23
|0.84 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|0.98 × 81
|
Exness-Real17
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|1.05 × 19
|
ICMarkets-Live05
|1.12 × 196
|
EquitiGroup-Live
|1.13 × 31
|
ICMarkets-Live06
|1.21 × 168
|
Exness-Real2
|1.25 × 8
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.
https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller
