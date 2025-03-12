SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / QuiRos Gold XAUUSD Strategy 4
Fernando Quiles Ros

QuiRos Gold XAUUSD Strategy 4

Fernando Quiles Ros
0 avis
Fiabilité
310 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2019 14%
ICMarketsSC-Live19
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 834
Bénéfice trades:
1 424 (77.64%)
Perte trades:
410 (22.36%)
Meilleure transaction:
413.54 EUR
Pire transaction:
-877.22 EUR
Bénéfice brut:
15 245.65 EUR (370 371 pips)
Perte brute:
-14 965.76 EUR (352 304 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (568.85 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 037.76 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
22.66%
Charge de dépôt maximale:
79.99%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
900 (49.07%)
Courts trades:
934 (50.93%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.15 EUR
Bénéfice moyen:
10.71 EUR
Perte moyenne:
-36.50 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-82.22 EUR)
Perte consécutive maximale:
-998.45 EUR (5)
Croissance mensuelle:
265.62%
Prévision annuelle:
3 222.81%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
998.45 EUR
Maximal:
998.45 EUR (49.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.62% (161.08 EUR)
Par fonds propres:
72.68% (56.76 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1661
GBPUSD 27
GBPNZD 25
SUMMARY 23
USDCAD 20
XAUEUR 18
CADJPY 16
EURUSD 13
USDJPY 9
GBPCHF 8
AUDUSD 3
EURNZD 3
BTCUSD 2
US30 2
EURAUD 1
EURCAD 1
GBPJPY 1
DE40 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 550
GBPUSD -29
GBPNZD -64
SUMMARY -187
USDCAD 72
XAUEUR -29
CADJPY 4
EURUSD 31
USDJPY -66
GBPCHF 57
AUDUSD -20
EURNZD -5
BTCUSD 0
US30 -6
EURAUD 3
EURCAD 0
GBPJPY 1
DE40 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
GBPUSD -1.6K
GBPNZD -12
SUMMARY 0
USDCAD 2K
XAUEUR -87
CADJPY 582
EURUSD 1.8K
USDJPY -512
GBPCHF 1.4K
AUDUSD -408
EURNZD -829
BTCUSD 3.3K
US30 -550
EURAUD 87
EURCAD 55
GBPJPY 116
DE40 600
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +413.54 EUR
Pire transaction: -877 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +568.85 EUR
Perte consécutive maximale: -82.22 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live19" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteForex-Cent.com
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live7
0.21 × 14
ICMarketsSC-Live11
0.29 × 17
ICMarkets-Live02
0.33 × 43
Tradeview-Markets Live 2
0.33 × 3
FPMarkets-Live
0.35 × 62
BoldPrime2-Live
0.45 × 42
ICMarkets-Live20
0.59 × 22
Tickmill-Live05
0.67 × 3
ICMarkets-Live14
0.69 × 310
ICMarketsSC-Live09
0.71 × 240
ICMarkets-Live07
0.71 × 70
ICMarkets-Live09
0.74 × 111
ICMarkets-Live03
0.75 × 190
FXOpen-ECN Live Server
0.81 × 54
ICMarkets-Live23
0.84 × 25
ICMarketsSC-Live10
0.98 × 81
Exness-Real17
1.00 × 1
Tickmill-Live04
1.05 × 19
ICMarkets-Live05
1.12 × 196
EquitiGroup-Live
1.13 × 31
ICMarkets-Live06
1.21 × 168
Exness-Real2
1.25 × 8
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.

https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller


Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
QuiRos Gold XAUUSD Strategy 4
30 USD par mois
14%
0
0
USD
212
EUR
310
98%
1 834
77%
23%
1.01
0.15
EUR
78%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.