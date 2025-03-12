- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 834
Profit Trade:
1 424 (77.64%)
Loss Trade:
410 (22.36%)
Best Trade:
413.54 EUR
Worst Trade:
-877.22 EUR
Profitto lordo:
15 245.65 EUR (370 371 pips)
Perdita lorda:
-14 965.76 EUR (352 304 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (568.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 037.76 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
22.66%
Massimo carico di deposito:
79.99%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
900 (49.07%)
Short Trade:
934 (50.93%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.15 EUR
Profitto medio:
10.71 EUR
Perdita media:
-36.50 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-82.22 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-998.45 EUR (5)
Crescita mensile:
265.62%
Previsione annuale:
3 222.81%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
998.45 EUR
Massimale:
998.45 EUR (49.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.62% (161.08 EUR)
Per equità:
72.68% (56.76 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1661
|GBPUSD
|27
|GBPNZD
|25
|SUMMARY
|23
|USDCAD
|20
|XAUEUR
|18
|CADJPY
|16
|EURUSD
|13
|USDJPY
|9
|GBPCHF
|8
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|3
|BTCUSD
|2
|US30
|2
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|GBPJPY
|1
|DE40
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|550
|GBPUSD
|-29
|GBPNZD
|-64
|SUMMARY
|-187
|USDCAD
|72
|XAUEUR
|-29
|CADJPY
|4
|EURUSD
|31
|USDJPY
|-66
|GBPCHF
|57
|AUDUSD
|-20
|EURNZD
|-5
|BTCUSD
|0
|US30
|-6
|EURAUD
|3
|EURCAD
|0
|GBPJPY
|1
|DE40
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|-1.6K
|GBPNZD
|-12
|SUMMARY
|0
|USDCAD
|2K
|XAUEUR
|-87
|CADJPY
|582
|EURUSD
|1.8K
|USDJPY
|-512
|GBPCHF
|1.4K
|AUDUSD
|-408
|EURNZD
|-829
|BTCUSD
|3.3K
|US30
|-550
|EURAUD
|87
|EURCAD
|55
|GBPJPY
|116
|DE40
|600
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +413.54 EUR
Worst Trade: -877 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +568.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -82.22 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live19" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteForex-Cent.com
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live7
|0.21 × 14
|
ICMarketsSC-Live11
|0.29 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.33 × 43
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.35 × 62
|
BoldPrime2-Live
|0.45 × 42
|
ICMarkets-Live20
|0.59 × 22
|
Tickmill-Live05
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.69 × 310
|
ICMarketsSC-Live09
|0.71 × 240
|
ICMarkets-Live07
|0.71 × 70
|
ICMarkets-Live09
|0.74 × 111
|
ICMarkets-Live03
|0.75 × 190
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.81 × 54
|
ICMarkets-Live23
|0.84 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|0.98 × 81
|
Exness-Real17
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|1.05 × 19
|
ICMarkets-Live05
|1.12 × 196
|
EquitiGroup-Live
|1.13 × 31
|
ICMarkets-Live06
|1.21 × 168
|
Exness-Real2
|1.25 × 8
122 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.
https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
212
EUR
EUR
310
98%
1 834
77%
23%
1.01
0.15
EUR
EUR
78%
1:500