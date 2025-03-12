SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / QuiRos Gold XAUUSD Strategy 4
Fernando Quiles Ros

QuiRos Gold XAUUSD Strategy 4

Fernando Quiles Ros
0 recensioni
Affidabilità
310 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2019 14%
ICMarketsSC-Live19
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 834
Profit Trade:
1 424 (77.64%)
Loss Trade:
410 (22.36%)
Best Trade:
413.54 EUR
Worst Trade:
-877.22 EUR
Profitto lordo:
15 245.65 EUR (370 371 pips)
Perdita lorda:
-14 965.76 EUR (352 304 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (568.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 037.76 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
22.66%
Massimo carico di deposito:
79.99%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
900 (49.07%)
Short Trade:
934 (50.93%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.15 EUR
Profitto medio:
10.71 EUR
Perdita media:
-36.50 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-82.22 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-998.45 EUR (5)
Crescita mensile:
265.62%
Previsione annuale:
3 222.81%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
998.45 EUR
Massimale:
998.45 EUR (49.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.62% (161.08 EUR)
Per equità:
72.68% (56.76 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1661
GBPUSD 27
GBPNZD 25
SUMMARY 23
USDCAD 20
XAUEUR 18
CADJPY 16
EURUSD 13
USDJPY 9
GBPCHF 8
AUDUSD 3
EURNZD 3
BTCUSD 2
US30 2
EURAUD 1
EURCAD 1
GBPJPY 1
DE40 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 550
GBPUSD -29
GBPNZD -64
SUMMARY -187
USDCAD 72
XAUEUR -29
CADJPY 4
EURUSD 31
USDJPY -66
GBPCHF 57
AUDUSD -20
EURNZD -5
BTCUSD 0
US30 -6
EURAUD 3
EURCAD 0
GBPJPY 1
DE40 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
GBPUSD -1.6K
GBPNZD -12
SUMMARY 0
USDCAD 2K
XAUEUR -87
CADJPY 582
EURUSD 1.8K
USDJPY -512
GBPCHF 1.4K
AUDUSD -408
EURNZD -829
BTCUSD 3.3K
US30 -550
EURAUD 87
EURCAD 55
GBPJPY 116
DE40 600
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +413.54 EUR
Worst Trade: -877 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +568.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -82.22 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live19" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteForex-Cent.com
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live7
0.21 × 14
ICMarketsSC-Live11
0.29 × 17
ICMarkets-Live02
0.33 × 43
Tradeview-Markets Live 2
0.33 × 3
FPMarkets-Live
0.35 × 62
BoldPrime2-Live
0.45 × 42
ICMarkets-Live20
0.59 × 22
Tickmill-Live05
0.67 × 3
ICMarkets-Live14
0.69 × 310
ICMarketsSC-Live09
0.71 × 240
ICMarkets-Live07
0.71 × 70
ICMarkets-Live09
0.74 × 111
ICMarkets-Live03
0.75 × 190
FXOpen-ECN Live Server
0.81 × 54
ICMarkets-Live23
0.84 × 25
ICMarketsSC-Live10
0.98 × 81
Exness-Real17
1.00 × 1
Tickmill-Live04
1.05 × 19
ICMarkets-Live05
1.12 × 196
EquitiGroup-Live
1.13 × 31
ICMarkets-Live06
1.21 × 168
Exness-Real2
1.25 × 8
122 più
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.

https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller


Non ci sono recensioni
2025.10.03 14:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.09% of days out of 2165 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 04:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 19:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.05% of days out of 2147 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 23:57
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
