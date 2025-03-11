SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Grand Duke
Eiyu- Koyama

Grand Duke

Eiyu- Koyama
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
TitanFX-06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
345
Kârla kapanan işlemler:
210 (60.86%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (39.13%)
En iyi işlem:
26 415.00 JPY
En kötü işlem:
-94 012.00 JPY
Brüt kâr:
393 058.00 JPY (50 244 pips)
Brüt zarar:
-373 713.00 JPY (44 559 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (119 740.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
119 740.00 JPY (44)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
32.69%
Maks. mevduat yükü:
44.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
197 (57.10%)
Satış işlemleri:
148 (42.90%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
56.07 JPY
Ortalama kâr:
1 871.70 JPY
Ortalama zarar:
-2 768.24 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-10 852.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-104 679.00 JPY (3)
Aylık büyüme:
8.30%
Yıllık tahmin:
100.70%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 101.00 JPY
Maksimum:
185 277.00 JPY (42.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.83% (185 277.00 JPY)
Varlığa göre:
23.47% (95 717.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 186
XAUUSD 82
EURJPY 35
XAUEUR 13
XAUAUD 12
XAUGBP 8
XAUCHF 5
AUDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -63
XAUUSD 667
EURJPY -49
XAUEUR 92
XAUAUD 187
XAUGBP 153
XAUCHF 89
AUDCAD -907
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -4.7K
XAUUSD 9.2K
EURJPY -477
XAUEUR 435
XAUAUD 2.1K
XAUGBP 445
XAUCHF 297
AUDCAD -1.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26 415.00 JPY
En kötü işlem: -94 012 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +119 740.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -10 852.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-06
1.67 × 3
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 4
İnceleme yok
2025.09.16 04:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 01:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 12:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 16:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 08:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 15:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 07:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 06:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 10:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 09:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 09:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 09:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 03:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
