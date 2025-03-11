- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
345
Kârla kapanan işlemler:
210 (60.86%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (39.13%)
En iyi işlem:
26 415.00 JPY
En kötü işlem:
-94 012.00 JPY
Brüt kâr:
393 058.00 JPY (50 244 pips)
Brüt zarar:
-373 713.00 JPY (44 559 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (119 740.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
119 740.00 JPY (44)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
32.69%
Maks. mevduat yükü:
44.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
197 (57.10%)
Satış işlemleri:
148 (42.90%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
56.07 JPY
Ortalama kâr:
1 871.70 JPY
Ortalama zarar:
-2 768.24 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-10 852.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-104 679.00 JPY (3)
Aylık büyüme:
8.30%
Yıllık tahmin:
100.70%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 101.00 JPY
Maksimum:
185 277.00 JPY (42.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.83% (185 277.00 JPY)
Varlığa göre:
23.47% (95 717.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|186
|XAUUSD
|82
|EURJPY
|35
|XAUEUR
|13
|XAUAUD
|12
|XAUGBP
|8
|XAUCHF
|5
|AUDCAD
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-63
|XAUUSD
|667
|EURJPY
|-49
|XAUEUR
|92
|XAUAUD
|187
|XAUGBP
|153
|XAUCHF
|89
|AUDCAD
|-907
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-4.7K
|XAUUSD
|9.2K
|EURJPY
|-477
|XAUEUR
|435
|XAUAUD
|2.1K
|XAUGBP
|445
|XAUCHF
|297
|AUDCAD
|-1.7K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26 415.00 JPY
En kötü işlem: -94 012 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +119 740.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -10 852.00 JPY
