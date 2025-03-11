- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
344
Bénéfice trades:
210 (61.04%)
Perte trades:
134 (38.95%)
Meilleure transaction:
26 415.00 JPY
Pire transaction:
-94 012.00 JPY
Bénéfice brut:
393 058.00 JPY (50 244 pips)
Perte brute:
-373 383.00 JPY (44 229 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (119 740.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
119 740.00 JPY (44)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
32.69%
Charge de dépôt maximale:
44.50%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
197 (57.27%)
Courts trades:
147 (42.73%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
57.19 JPY
Bénéfice moyen:
1 871.70 JPY
Perte moyenne:
-2 786.44 JPY
Pertes consécutives maximales:
14 (-10 852.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-104 679.00 JPY (3)
Croissance mensuelle:
8.56%
Prévision annuelle:
103.89%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 101.00 JPY
Maximal:
185 277.00 JPY (42.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.83% (185 277.00 JPY)
Par fonds propres:
23.47% (95 717.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|185
|XAUUSD
|82
|EURJPY
|35
|XAUEUR
|13
|XAUAUD
|12
|XAUGBP
|8
|XAUCHF
|5
|AUDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-60
|XAUUSD
|667
|EURJPY
|-49
|XAUEUR
|92
|XAUAUD
|187
|XAUGBP
|153
|XAUCHF
|89
|AUDCAD
|-907
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-4.4K
|XAUUSD
|9.2K
|EURJPY
|-477
|XAUEUR
|435
|XAUAUD
|2.1K
|XAUGBP
|445
|XAUCHF
|297
|AUDCAD
|-1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +26 415.00 JPY
Pire transaction: -94 012 JPY
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +119 740.00 JPY
Perte consécutive maximale: -10 852.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TitanFX-06
|1.67 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|8.50 × 4
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
13%
0
0
USD
USD
136K
JPY
JPY
29
99%
344
61%
33%
1.05
57.19
JPY
JPY
45%
1:500