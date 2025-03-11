SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Grand Duke
Eiyu- Koyama

Grand Duke

Eiyu- Koyama
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
TitanFX-06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
344
Bénéfice trades:
210 (61.04%)
Perte trades:
134 (38.95%)
Meilleure transaction:
26 415.00 JPY
Pire transaction:
-94 012.00 JPY
Bénéfice brut:
393 058.00 JPY (50 244 pips)
Perte brute:
-373 383.00 JPY (44 229 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (119 740.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
119 740.00 JPY (44)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
32.69%
Charge de dépôt maximale:
44.50%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
197 (57.27%)
Courts trades:
147 (42.73%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
57.19 JPY
Bénéfice moyen:
1 871.70 JPY
Perte moyenne:
-2 786.44 JPY
Pertes consécutives maximales:
14 (-10 852.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-104 679.00 JPY (3)
Croissance mensuelle:
8.56%
Prévision annuelle:
103.89%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 101.00 JPY
Maximal:
185 277.00 JPY (42.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.83% (185 277.00 JPY)
Par fonds propres:
23.47% (95 717.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 185
XAUUSD 82
EURJPY 35
XAUEUR 13
XAUAUD 12
XAUGBP 8
XAUCHF 5
AUDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -60
XAUUSD 667
EURJPY -49
XAUEUR 92
XAUAUD 187
XAUGBP 153
XAUCHF 89
AUDCAD -907
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -4.4K
XAUUSD 9.2K
EURJPY -477
XAUEUR 435
XAUAUD 2.1K
XAUGBP 445
XAUCHF 297
AUDCAD -1.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26 415.00 JPY
Pire transaction: -94 012 JPY
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +119 740.00 JPY
Perte consécutive maximale: -10 852.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-06
1.67 × 3
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 4
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Grand Duke
30 USD par mois
13%
0
0
USD
136K
JPY
29
99%
344
61%
33%
1.05
57.19
JPY
45%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.