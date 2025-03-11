- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
345
Profit Trade:
210 (60.86%)
Loss Trade:
135 (39.13%)
Best Trade:
26 415.00 JPY
Worst Trade:
-94 012.00 JPY
Profitto lordo:
393 058.00 JPY (50 244 pips)
Perdita lorda:
-373 713.00 JPY (44 559 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (119 740.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
119 740.00 JPY (44)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
32.69%
Massimo carico di deposito:
44.50%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
197 (57.10%)
Short Trade:
148 (42.90%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
56.07 JPY
Profitto medio:
1 871.70 JPY
Perdita media:
-2 768.24 JPY
Massime perdite consecutive:
14 (-10 852.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-104 679.00 JPY (3)
Crescita mensile:
8.30%
Previsione annuale:
100.70%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 101.00 JPY
Massimale:
185 277.00 JPY (42.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.83% (185 277.00 JPY)
Per equità:
23.47% (95 717.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|186
|XAUUSD
|82
|EURJPY
|35
|XAUEUR
|13
|XAUAUD
|12
|XAUGBP
|8
|XAUCHF
|5
|AUDCAD
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-63
|XAUUSD
|667
|EURJPY
|-49
|XAUEUR
|92
|XAUAUD
|187
|XAUGBP
|153
|XAUCHF
|89
|AUDCAD
|-907
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-4.7K
|XAUUSD
|9.2K
|EURJPY
|-477
|XAUEUR
|435
|XAUAUD
|2.1K
|XAUGBP
|445
|XAUCHF
|297
|AUDCAD
|-1.7K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26 415.00 JPY
Worst Trade: -94 012 JPY
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +119 740.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -10 852.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
TitanFX-06
|1.67 × 3
RoboForex-ProCent-7
|8.50 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
136K
JPY
JPY
29
99%
345
60%
33%
1.05
56.07
JPY
JPY
45%
1:500