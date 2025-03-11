SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Grand Duke
Eiyu- Koyama

Grand Duke

Eiyu- Koyama
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
TitanFX-06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
345
Profit Trade:
210 (60.86%)
Loss Trade:
135 (39.13%)
Best Trade:
26 415.00 JPY
Worst Trade:
-94 012.00 JPY
Profitto lordo:
393 058.00 JPY (50 244 pips)
Perdita lorda:
-373 713.00 JPY (44 559 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (119 740.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
119 740.00 JPY (44)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
32.69%
Massimo carico di deposito:
44.50%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
197 (57.10%)
Short Trade:
148 (42.90%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
56.07 JPY
Profitto medio:
1 871.70 JPY
Perdita media:
-2 768.24 JPY
Massime perdite consecutive:
14 (-10 852.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-104 679.00 JPY (3)
Crescita mensile:
8.30%
Previsione annuale:
100.70%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 101.00 JPY
Massimale:
185 277.00 JPY (42.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.83% (185 277.00 JPY)
Per equità:
23.47% (95 717.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 186
XAUUSD 82
EURJPY 35
XAUEUR 13
XAUAUD 12
XAUGBP 8
XAUCHF 5
AUDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -63
XAUUSD 667
EURJPY -49
XAUEUR 92
XAUAUD 187
XAUGBP 153
XAUCHF 89
AUDCAD -907
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -4.7K
XAUUSD 9.2K
EURJPY -477
XAUEUR 435
XAUAUD 2.1K
XAUGBP 445
XAUCHF 297
AUDCAD -1.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26 415.00 JPY
Worst Trade: -94 012 JPY
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +119 740.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -10 852.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-06
1.67 × 3
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 4
Non ci sono recensioni
2025.09.16 04:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 01:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 12:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 16:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 08:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 15:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 07:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 06:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 10:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 09:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.04 09:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 09:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 03:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Grand Duke
30USD al mese
13%
0
0
USD
136K
JPY
29
99%
345
60%
33%
1.05
56.07
JPY
45%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.