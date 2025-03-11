SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pensiun Nganggur
David Yulianto Santoso

Pensiun Nganggur

David Yulianto Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 261
Kârla kapanan işlemler:
2 654 (81.38%)
Zararla kapanan işlemler:
607 (18.61%)
En iyi işlem:
64.00 USD
En kötü işlem:
-256.15 USD
Brüt kâr:
10 118.86 USD (45 872 007 pips)
Brüt zarar:
-8 002.38 USD (39 734 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (242.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
280.68 USD (26)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
77.63%
Maks. mevduat yükü:
3.33%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
2 466 (75.62%)
Satış işlemleri:
795 (24.38%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
3.81 USD
Ortalama zarar:
-13.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 676.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 676.38 USD (16)
Aylık büyüme:
-15.27%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
248.55 USD
Maksimum:
1 991.14 USD (28.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.81% (1 991.14 USD)
Varlığa göre:
17.65% (1 796.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 2072
XAUUSD 1159
US30 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 319
XAUUSD 1.8K
US30 -28
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 4.8M
XAUUSD 1.4M
US30 3.2K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.00 USD
En kötü işlem: -256 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +242.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 676.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
63 daha fazla...
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.30 09:55
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.21 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 04:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.26 01:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 02:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pensiun Nganggur
Ayda 100 USD
32%
0
0
USD
8.1K
USD
30
0%
3 261
81%
78%
1.26
0.65
USD
20%
1:200
