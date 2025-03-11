- Büyüme
İşlemler:
3 261
Kârla kapanan işlemler:
2 654 (81.38%)
Zararla kapanan işlemler:
607 (18.61%)
En iyi işlem:
64.00 USD
En kötü işlem:
-256.15 USD
Brüt kâr:
10 118.86 USD (45 872 007 pips)
Brüt zarar:
-8 002.38 USD (39 734 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (242.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
280.68 USD (26)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
77.63%
Maks. mevduat yükü:
3.33%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
2 466 (75.62%)
Satış işlemleri:
795 (24.38%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
3.81 USD
Ortalama zarar:
-13.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 676.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 676.38 USD (16)
Aylık büyüme:
-15.27%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
248.55 USD
Maksimum:
1 991.14 USD (28.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.81% (1 991.14 USD)
Varlığa göre:
17.65% (1 796.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2072
|XAUUSD
|1159
|US30
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|319
|XAUUSD
|1.8K
|US30
|-28
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|4.8M
|XAUUSD
|1.4M
|US30
|3.2K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.00 USD
En kötü işlem: -256 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +242.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 676.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
32%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
30
0%
3 261
81%
78%
1.26
0.65
USD
USD
20%
1:200