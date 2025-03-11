SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pensiun Nganggur
David Yulianto Santoso

Pensiun Nganggur

David Yulianto Santoso
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 261
Bénéfice trades:
2 654 (81.38%)
Perte trades:
607 (18.61%)
Meilleure transaction:
64.00 USD
Pire transaction:
-256.15 USD
Bénéfice brut:
10 118.86 USD (45 872 007 pips)
Perte brute:
-8 002.38 USD (39 734 915 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (242.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
280.68 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
77.63%
Charge de dépôt maximale:
3.33%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
2 466 (75.62%)
Courts trades:
795 (24.38%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.65 USD
Bénéfice moyen:
3.81 USD
Perte moyenne:
-13.18 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-1 676.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 676.38 USD (16)
Croissance mensuelle:
-14.52%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
248.55 USD
Maximal:
1 991.14 USD (28.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.81% (1 991.14 USD)
Par fonds propres:
17.65% (1 796.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 2072
XAUUSD 1159
US30 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 319
XAUUSD 1.8K
US30 -28
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 4.8M
XAUUSD 1.4M
US30 3.2K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.00 USD
Pire transaction: -256 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +242.33 USD
Perte consécutive maximale: -1 676.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
62 plus...
Aucun avis
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.30 09:55
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.21 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 04:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.26 01:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 02:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
