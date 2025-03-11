- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 261
Profit Trade:
2 654 (81.38%)
Loss Trade:
607 (18.61%)
Best Trade:
64.00 USD
Worst Trade:
-256.15 USD
Profitto lordo:
10 118.86 USD (45 872 007 pips)
Perdita lorda:
-8 002.38 USD (39 734 915 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (242.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
280.68 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
77.63%
Massimo carico di deposito:
3.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
2 466 (75.62%)
Short Trade:
795 (24.38%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
3.81 USD
Perdita media:
-13.18 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-1 676.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 676.38 USD (16)
Crescita mensile:
-14.85%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
248.55 USD
Massimale:
1 991.14 USD (28.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.81% (1 991.14 USD)
Per equità:
17.65% (1 796.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2072
|XAUUSD
|1159
|US30
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|319
|XAUUSD
|1.8K
|US30
|-28
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|4.8M
|XAUUSD
|1.4M
|US30
|3.2K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.00 USD
Worst Trade: -256 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +242.33 USD
Massima perdita consecutiva: -1 676.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
