David Yulianto Santoso

Pensiun Nganggur

David Yulianto Santoso
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 32%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 261
Profit Trade:
2 654 (81.38%)
Loss Trade:
607 (18.61%)
Best Trade:
64.00 USD
Worst Trade:
-256.15 USD
Profitto lordo:
10 118.86 USD (45 872 007 pips)
Perdita lorda:
-8 002.38 USD (39 734 915 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (242.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
280.68 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
77.63%
Massimo carico di deposito:
3.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
2 466 (75.62%)
Short Trade:
795 (24.38%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
3.81 USD
Perdita media:
-13.18 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-1 676.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 676.38 USD (16)
Crescita mensile:
-14.85%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
248.55 USD
Massimale:
1 991.14 USD (28.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.81% (1 991.14 USD)
Per equità:
17.65% (1 796.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 2072
XAUUSD 1159
US30 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 319
XAUUSD 1.8K
US30 -28
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 4.8M
XAUUSD 1.4M
US30 3.2K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.00 USD
Worst Trade: -256 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +242.33 USD
Massima perdita consecutiva: -1 676.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
62 più
Non ci sono recensioni
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 10:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.30 09:55
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.21 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 04:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.26 01:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 02:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
