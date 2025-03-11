- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
726
Kârla kapanan işlemler:
564 (77.68%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (22.31%)
En iyi işlem:
388.43 USD
En kötü işlem:
-212.80 USD
Brüt kâr:
9 401.52 USD (281 760 pips)
Brüt zarar:
-3 910.94 USD (79 996 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (618.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
618.32 USD (57)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
38.03%
Maks. mevduat yükü:
47.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
9.32
Alış işlemleri:
709 (97.66%)
Satış işlemleri:
17 (2.34%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
7.56 USD
Ortalama kâr:
16.67 USD
Ortalama zarar:
-24.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-358.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-583.87 USD (4)
Aylık büyüme:
80.72%
Yıllık tahmin:
979.35%
Algo alım-satım:
30%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
589.39 USD (7.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.13% (408.04 USD)
Varlığa göre:
34.32% (2 192.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|594
|XAGUSD
|132
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4K
|XAGUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|182K
|XAGUSD
|20K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +388.43 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 57
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +618.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -358.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 34
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
