SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CUAN Lik A
Andri Yanto

CUAN Lik A

Andri Yanto
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 37 USD par mois
croissance depuis 2025 274%
FBS-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
723
Bénéfice trades:
561 (77.59%)
Perte trades:
162 (22.41%)
Meilleure transaction:
388.43 USD
Pire transaction:
-212.80 USD
Bénéfice brut:
9 361.75 USD (278 902 pips)
Perte brute:
-3 910.94 USD (79 996 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (618.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
618.32 USD (57)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
38.03%
Charge de dépôt maximale:
47.07%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
111
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
9.25
Longs trades:
706 (97.65%)
Courts trades:
17 (2.35%)
Facteur de profit:
2.39
Rendement attendu:
7.54 USD
Bénéfice moyen:
16.69 USD
Perte moyenne:
-24.14 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-358.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-583.87 USD (4)
Croissance mensuelle:
80.13%
Prévision annuelle:
972.28%
Algo trading:
30%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
589.39 USD (7.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.13% (408.04 USD)
Par fonds propres:
34.32% (2 192.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 591
XAGUSD 132
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4K
XAGUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 179K
XAGUSD 20K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +388.43 USD
Pire transaction: -213 USD
Gains consécutifs maximales: 57
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +618.32 USD
Perte consécutive maximale: -358.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-8
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 34
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 4
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
69 plus...
Aucun avis
2025.09.15 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 02:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 09:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 15:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 00:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.21 20:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.17 15:28
Share of trading days is too low
2025.03.17 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.17 14:24
Share of trading days is too low
2025.03.17 14:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.11 02:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 02:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 02:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
