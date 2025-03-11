SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CUAN Lik A
Andri Yanto

CUAN Lik A

Andri Yanto
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 37 USD al mese
crescita dal 2025 276%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
726
Profit Trade:
564 (77.68%)
Loss Trade:
162 (22.31%)
Best Trade:
388.43 USD
Worst Trade:
-212.80 USD
Profitto lordo:
9 401.52 USD (281 760 pips)
Perdita lorda:
-3 910.94 USD (79 996 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (618.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
618.32 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
38.03%
Massimo carico di deposito:
47.07%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
9.32
Long Trade:
709 (97.66%)
Short Trade:
17 (2.34%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
7.56 USD
Profitto medio:
16.67 USD
Perdita media:
-24.14 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-358.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-583.87 USD (4)
Crescita mensile:
80.72%
Previsione annuale:
979.35%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
589.39 USD (7.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.13% (408.04 USD)
Per equità:
34.32% (2 192.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 594
XAGUSD 132
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4K
XAGUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 182K
XAGUSD 20K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +388.43 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +618.32 USD
Massima perdita consecutiva: -358.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-8
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 34
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 4
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
69 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 02:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 09:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 15:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 00:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.21 20:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.17 15:28
Share of trading days is too low
2025.03.17 15:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.17 14:24
Share of trading days is too low
2025.03.17 14:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.17 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.11 02:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 02:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 02:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CUAN Lik A
37USD al mese
276%
0
0
USD
7.3K
USD
28
30%
726
77%
38%
2.40
7.56
USD
34%
1:500
