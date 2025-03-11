- Crescita
Trade:
726
Profit Trade:
564 (77.68%)
Loss Trade:
162 (22.31%)
Best Trade:
388.43 USD
Worst Trade:
-212.80 USD
Profitto lordo:
9 401.52 USD (281 760 pips)
Perdita lorda:
-3 910.94 USD (79 996 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (618.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
618.32 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
38.03%
Massimo carico di deposito:
47.07%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
9.32
Long Trade:
709 (97.66%)
Short Trade:
17 (2.34%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
7.56 USD
Profitto medio:
16.67 USD
Perdita media:
-24.14 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-358.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-583.87 USD (4)
Crescita mensile:
80.72%
Previsione annuale:
979.35%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
589.39 USD (7.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.13% (408.04 USD)
Per equità:
34.32% (2 192.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|594
|XAGUSD
|132
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4K
|XAGUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|182K
|XAGUSD
|20K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +388.43 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +618.32 USD
Massima perdita consecutiva: -358.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 34
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
