Ming Kin Ip

LuckyStar19

Ming Kin Ip
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -9%
FTMO-Server5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
456
Kârla kapanan işlemler:
310 (67.98%)
Zararla kapanan işlemler:
146 (32.02%)
En iyi işlem:
403.37 USD
En kötü işlem:
-1 648.35 USD
Brüt kâr:
17 398.35 USD (39 412 pips)
Brüt zarar:
-26 543.54 USD (56 525 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (2 300.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 300.97 USD (27)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
17.10%
Maks. mevduat yükü:
68.25%
En son işlem:
13 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
291 (63.82%)
Satış işlemleri:
165 (36.18%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-20.06 USD
Ortalama kâr:
56.12 USD
Ortalama zarar:
-181.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-1 556.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 042.64 USD (3)
Aylık büyüme:
0.14%
Yıllık tahmin:
3.48%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 667.95 USD
Maksimum:
12 288.45 USD (11.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.98% (12 291.64 USD)
Varlığa göre:
1.85% (1 882.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 238
GBPUSD 62
AUDUSD 36
AUDNZD 31
EURUSD 20
USDCAD 16
USDCHF 16
AUDCAD 14
NZDCAD 11
GBPCAD 4
EURCHF 4
CADCHF 2
EURAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -4K
GBPUSD -541
AUDUSD 301
AUDNZD -1.6K
EURUSD -2.2K
USDCAD 417
USDCHF -685
AUDCAD -318
NZDCAD 95
GBPCAD 34
EURCHF -110
CADCHF -17
EURAUD -448
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -9.7K
GBPUSD 2.1K
AUDUSD 725
AUDNZD -10K
EURUSD -1.8K
USDCAD 1.3K
USDCHF -1.1K
AUDCAD -489
NZDCAD 1.4K
GBPCAD 2.5K
EURCHF -158
CADCHF 12
EURAUD -1.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +403.37 USD
En kötü işlem: -1 648 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 300.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 556.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

LuckyStar19
İnceleme yok
2025.09.22 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 15:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 19:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 12:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.61% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 23:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.10 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LuckyStar19
Ayda 99 USD
-9%
0
0
USD
91K
USD
36
99%
456
67%
17%
0.65
-20.06
USD
12%
1:30
