Ming Kin Ip

LuckyStar19

Ming Kin Ip
0 recensioni
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
FTMO-Server5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
456
Profit Trade:
310 (67.98%)
Loss Trade:
146 (32.02%)
Best Trade:
403.37 USD
Worst Trade:
-1 648.35 USD
Profitto lordo:
17 398.35 USD (39 412 pips)
Perdita lorda:
-26 543.54 USD (56 525 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (2 300.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 300.97 USD (27)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
17.10%
Massimo carico di deposito:
68.25%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
291 (63.82%)
Short Trade:
165 (36.18%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-20.06 USD
Profitto medio:
56.12 USD
Perdita media:
-181.81 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-1 556.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 042.64 USD (3)
Crescita mensile:
0.14%
Previsione annuale:
3.48%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 667.95 USD
Massimale:
12 288.45 USD (11.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.98% (12 291.64 USD)
Per equità:
1.85% (1 882.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 238
GBPUSD 62
AUDUSD 36
AUDNZD 31
EURUSD 20
USDCAD 16
USDCHF 16
AUDCAD 14
NZDCAD 11
GBPCAD 4
EURCHF 4
CADCHF 2
EURAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -4K
GBPUSD -541
AUDUSD 301
AUDNZD -1.6K
EURUSD -2.2K
USDCAD 417
USDCHF -685
AUDCAD -318
NZDCAD 95
GBPCAD 34
EURCHF -110
CADCHF -17
EURAUD -448
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -9.7K
GBPUSD 2.1K
AUDUSD 725
AUDNZD -10K
EURUSD -1.8K
USDCAD 1.3K
USDCHF -1.1K
AUDCAD -489
NZDCAD 1.4K
GBPCAD 2.5K
EURCHF -158
CADCHF 12
EURAUD -1.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +403.37 USD
Worst Trade: -1 648 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 300.97 USD
Massima perdita consecutiva: -1 556.63 USD

Nessun dato

LuckyStar19
Non ci sono recensioni
2025.09.22 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 15:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 19:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 12:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.61% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 23:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.10 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
