Ming Kin Ip

LuckyStar19

Ming Kin Ip
0 avis
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 -9%
FTMO-Server5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
456
Bénéfice trades:
310 (67.98%)
Perte trades:
146 (32.02%)
Meilleure transaction:
403.37 USD
Pire transaction:
-1 648.35 USD
Bénéfice brut:
17 398.35 USD (39 412 pips)
Perte brute:
-26 543.54 USD (56 525 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (2 300.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 300.97 USD (27)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
17.10%
Charge de dépôt maximale:
68.25%
Dernier trade:
11 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.74
Longs trades:
291 (63.82%)
Courts trades:
165 (36.18%)
Facteur de profit:
0.66
Rendement attendu:
-20.06 USD
Bénéfice moyen:
56.12 USD
Perte moyenne:
-181.81 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-1 556.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 042.64 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.14%
Prévision annuelle:
3.48%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 667.95 USD
Maximal:
12 288.45 USD (11.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.98% (12 291.64 USD)
Par fonds propres:
1.85% (1 882.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 238
GBPUSD 62
AUDUSD 36
AUDNZD 31
EURUSD 20
USDCAD 16
USDCHF 16
AUDCAD 14
NZDCAD 11
GBPCAD 4
EURCHF 4
CADCHF 2
EURAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -4K
GBPUSD -541
AUDUSD 301
AUDNZD -1.6K
EURUSD -2.2K
USDCAD 417
USDCHF -685
AUDCAD -318
NZDCAD 95
GBPCAD 34
EURCHF -110
CADCHF -17
EURAUD -448
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -9.7K
GBPUSD 2.1K
AUDUSD 725
AUDNZD -10K
EURUSD -1.8K
USDCAD 1.3K
USDCHF -1.1K
AUDCAD -489
NZDCAD 1.4K
GBPCAD 2.5K
EURCHF -158
CADCHF 12
EURAUD -1.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +403.37 USD
Pire transaction: -1 648 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 300.97 USD
Perte consécutive maximale: -1 556.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

LuckyStar19
Aucun avis
2025.09.22 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 15:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 04:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 19:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 12:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.61% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 23:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.10 08:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LuckyStar19
99 USD par mois
-9%
0
0
USD
91K
USD
36
99%
456
67%
17%
0.65
-20.06
USD
12%
1:30
