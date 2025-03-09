- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
271
Kârla kapanan işlemler:
233 (85.97%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (14.02%)
En iyi işlem:
26.96 USD
En kötü işlem:
-57.92 USD
Brüt kâr:
607.81 USD (43 954 pips)
Brüt zarar:
-423.36 USD (34 157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (66.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.08 USD (32)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
7.62%
Maks. mevduat yükü:
47.39%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
148 (54.61%)
Satış işlemleri:
123 (45.39%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
2.61 USD
Ortalama zarar:
-11.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-25.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.22 USD (2)
Aylık büyüme:
-13.32%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
86.86 USD (14.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.21% (80.83 USD)
Varlığa göre:
32.08% (128.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|231
|GBPUSD
|38
|USTEC
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|149
|GBPUSD
|33
|USTEC
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.1K
|GBPUSD
|1.5K
|USTEC
|250
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.96 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +66.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.38 × 683
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 192
|
ICMarketsSC-Live23
|0.46 × 54
|
ICMarketsSC-Live31
|0.54 × 4103
|
ICMarketsSC-Live11
|0.55 × 1817
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 32
|
ICMarketsSC-Live18
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 62
|
ICMarketsSC-Live05
|0.74 × 35
|
AxioryAsia-06Live
|0.88 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.88 × 1685
|
FPMarketsLLC-Live2
|1.07 × 527
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|1.32 × 19
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
54%
0
0
USD
USD
175
USD
USD
37
98%
271
85%
8%
1.43
0.68
USD
USD
34%
1:500