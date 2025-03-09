SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tem9 4
Groupe Perdigau Investissements

Tem9 4

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 54%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
271
Kârla kapanan işlemler:
233 (85.97%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (14.02%)
En iyi işlem:
26.96 USD
En kötü işlem:
-57.92 USD
Brüt kâr:
607.81 USD (43 954 pips)
Brüt zarar:
-423.36 USD (34 157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (66.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.08 USD (32)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
7.62%
Maks. mevduat yükü:
47.39%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
148 (54.61%)
Satış işlemleri:
123 (45.39%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
2.61 USD
Ortalama zarar:
-11.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-25.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.22 USD (2)
Aylık büyüme:
-13.32%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
86.86 USD (14.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.21% (80.83 USD)
Varlığa göre:
32.08% (128.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 231
GBPUSD 38
USTEC 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 149
GBPUSD 33
USTEC 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.1K
GBPUSD 1.5K
USTEC 250
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.96 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +66.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.38 × 683
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 192
ICMarketsSC-Live23
0.46 × 54
ICMarketsSC-Live31
0.54 × 4103
ICMarketsSC-Live11
0.55 × 1817
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 32
ICMarketsSC-Live18
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 62
ICMarketsSC-Live05
0.74 × 35
AxioryAsia-06Live
0.88 × 8
FusionMarkets-Demo
0.88 × 1685
FPMarketsLLC-Live2
1.07 × 527
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
1.32 × 19
112 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.52% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 11:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.41% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 04:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.25 16:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.09 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tem9 4
Ayda 30 USD
54%
0
0
USD
175
USD
37
98%
271
85%
8%
1.43
0.68
USD
34%
1:500
