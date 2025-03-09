- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
271
Profit Trade:
233 (85.97%)
Loss Trade:
38 (14.02%)
Best Trade:
26.96 USD
Worst Trade:
-57.92 USD
Profitto lordo:
607.81 USD (43 954 pips)
Perdita lorda:
-423.36 USD (34 157 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (66.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.08 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
7.62%
Massimo carico di deposito:
47.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.12
Long Trade:
148 (54.61%)
Short Trade:
123 (45.39%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
2.61 USD
Perdita media:
-11.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-25.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.22 USD (2)
Crescita mensile:
-13.32%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
86.86 USD (14.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.21% (80.83 USD)
Per equità:
32.08% (128.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|231
|GBPUSD
|38
|USTEC
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|149
|GBPUSD
|33
|USTEC
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.1K
|GBPUSD
|1.5K
|USTEC
|250
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.96 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +66.08 USD
Massima perdita consecutiva: -25.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.38 × 683
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 192
|
ICMarketsSC-Live23
|0.46 × 54
|
ICMarketsSC-Live31
|0.54 × 4103
|
ICMarketsSC-Live11
|0.55 × 1817
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 32
|
ICMarketsSC-Live18
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 62
|
ICMarketsSC-Live05
|0.74 × 35
|
AxioryAsia-06Live
|0.88 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.88 × 1685
|
FPMarketsLLC-Live2
|1.07 × 527
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|1.32 × 19
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
54%
0
0
USD
USD
175
USD
USD
37
98%
271
85%
8%
1.43
0.68
USD
USD
34%
1:500