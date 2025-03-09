SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tem9 4
Groupe Perdigau Investissements

Tem9 4

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 54%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
271
Profit Trade:
233 (85.97%)
Loss Trade:
38 (14.02%)
Best Trade:
26.96 USD
Worst Trade:
-57.92 USD
Profitto lordo:
607.81 USD (43 954 pips)
Perdita lorda:
-423.36 USD (34 157 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (66.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.08 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
7.62%
Massimo carico di deposito:
47.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.12
Long Trade:
148 (54.61%)
Short Trade:
123 (45.39%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
2.61 USD
Perdita media:
-11.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-25.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.22 USD (2)
Crescita mensile:
-13.32%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
86.86 USD (14.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.21% (80.83 USD)
Per equità:
32.08% (128.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 231
GBPUSD 38
USTEC 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 149
GBPUSD 33
USTEC 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.1K
GBPUSD 1.5K
USTEC 250
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.96 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +66.08 USD
Massima perdita consecutiva: -25.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.38 × 683
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 192
ICMarketsSC-Live23
0.46 × 54
ICMarketsSC-Live31
0.54 × 4103
ICMarketsSC-Live11
0.55 × 1817
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 32
ICMarketsSC-Live18
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 62
ICMarketsSC-Live05
0.74 × 35
AxioryAsia-06Live
0.88 × 8
FusionMarkets-Demo
0.88 × 1685
FPMarketsLLC-Live2
1.07 × 527
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
1.32 × 19
112 più
Non ci sono recensioni
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.52% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 11:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.41% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 04:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.25 16:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.09 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tem9 4
30USD al mese
54%
0
0
USD
175
USD
37
98%
271
85%
8%
1.43
0.68
USD
34%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.