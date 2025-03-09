SignauxSections
Groupe Perdigau Investissements

Tem9 4

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 54%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
271
Bénéfice trades:
233 (85.97%)
Perte trades:
38 (14.02%)
Meilleure transaction:
26.96 USD
Pire transaction:
-57.92 USD
Bénéfice brut:
607.81 USD (43 954 pips)
Perte brute:
-423.36 USD (34 157 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (66.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
66.08 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
7.62%
Charge de dépôt maximale:
47.39%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.12
Longs trades:
148 (54.61%)
Courts trades:
123 (45.39%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
2.61 USD
Perte moyenne:
-11.14 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-25.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-59.22 USD (2)
Croissance mensuelle:
-13.32%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
86.86 USD (14.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.21% (80.83 USD)
Par fonds propres:
32.08% (128.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 231
GBPUSD 38
USTEC 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 149
GBPUSD 33
USTEC 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 8.1K
GBPUSD 1.5K
USTEC 250
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.96 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +66.08 USD
Perte consécutive maximale: -25.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.38 × 683
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 192
ICMarketsSC-Live23
0.46 × 54
ICMarketsSC-Live31
0.54 × 4103
ICMarketsSC-Live11
0.55 × 1817
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 32
ICMarketsSC-Live18
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 62
ICMarketsSC-Live05
0.74 × 35
AxioryAsia-06Live
0.88 × 8
FusionMarkets-Demo
0.88 × 1685
FPMarketsLLC-Live2
1.07 × 527
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
1.32 × 19
112 plus...
Aucun avis
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.52% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 11:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.41% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 04:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.25 16:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.09 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
