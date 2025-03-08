SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CWT1
SYED MUHAMMAD AZIM

CWT1

SYED MUHAMMAD AZIM
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
OneRoyal-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 131
Kârla kapanan işlemler:
859 (75.95%)
Zararla kapanan işlemler:
272 (24.05%)
En iyi işlem:
404.48 USD
En kötü işlem:
-501.19 USD
Brüt kâr:
10 872.88 USD (513 586 pips)
Brüt zarar:
-8 936.97 USD (716 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (433.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
433.42 USD (42)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
96.45%
Maks. mevduat yükü:
43.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.29
Alış işlemleri:
825 (72.94%)
Satış işlemleri:
306 (27.06%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
12.66 USD
Ortalama zarar:
-32.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-573.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-813.66 USD (2)
Aylık büyüme:
-1.75%
Yıllık tahmin:
-18.04%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
148.76 USD
Maksimum:
1 494.99 USD (14.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.45% (1 494.99 USD)
Varlığa göre:
65.63% (5 936.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 537
XAUUSD 501
ETHUSD. 39
GBPUSD 33
XAGUSD 12
CADCHF 3
AUDUSD 2
UK100 2
GBPCAD 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 6
XAUUSD 2.3K
ETHUSD. -460
GBPUSD 109
XAGUSD -5
CADCHF -17
AUDUSD 19
UK100 6
GBPCAD 2
AUDJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC -181K
XAUUSD 51K
ETHUSD. -77K
GBPUSD 3K
XAGUSD -36
CADCHF -266
AUDUSD 352
UK100 224
GBPCAD 340
AUDJPY 242
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +404.48 USD
En kötü işlem: -501 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +433.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -573.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

..
İnceleme yok
2025.09.26 13:55
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.98% of days out of 241 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.74% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 15:10
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.89% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 15:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.7% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 03:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 01:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 00:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CWT1
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
7.8K
USD
35
87%
1 131
75%
96%
1.21
1.71
USD
66%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.