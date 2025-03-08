SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CWT1
SYED MUHAMMAD AZIM

CWT1

SYED MUHAMMAD AZIM
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
OneRoyal-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 129
Bénéfice trades:
857 (75.90%)
Perte trades:
272 (24.09%)
Meilleure transaction:
404.48 USD
Pire transaction:
-501.19 USD
Bénéfice brut:
10 863.52 USD (513 106 pips)
Perte brute:
-8 936.97 USD (716 494 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (433.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
433.42 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
96.45%
Charge de dépôt maximale:
43.61%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.29
Longs trades:
823 (72.90%)
Courts trades:
306 (27.10%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
1.71 USD
Bénéfice moyen:
12.68 USD
Perte moyenne:
-32.86 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-573.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-813.66 USD (2)
Croissance mensuelle:
-1.08%
Prévision annuelle:
-11.40%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
148.76 USD
Maximal:
1 494.99 USD (14.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.45% (1 494.99 USD)
Par fonds propres:
65.63% (5 936.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 536
XAUUSD 500
ETHUSD. 39
GBPUSD 33
XAGUSD 12
CADCHF 3
AUDUSD 2
UK100 2
GBPCAD 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 0
XAUUSD 2.3K
ETHUSD. -460
GBPUSD 109
XAGUSD -5
CADCHF -17
AUDUSD 19
UK100 6
GBPCAD 2
AUDJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC -181K
XAUUSD 51K
ETHUSD. -77K
GBPUSD 3K
XAGUSD -36
CADCHF -266
AUDUSD 352
UK100 224
GBPCAD 340
AUDJPY 242
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +404.48 USD
Pire transaction: -501 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +433.42 USD
Perte consécutive maximale: -573.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OneRoyal-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

..
Aucun avis
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.74% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 15:10
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.89% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 15:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.7% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 03:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 01:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 00:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CWT1
30 USD par mois
24%
0
0
USD
7.8K
USD
35
87%
1 129
75%
96%
1.21
1.71
USD
66%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.