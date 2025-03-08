SegnaliSezioni
SYED MUHAMMAD AZIM

CWT1

SYED MUHAMMAD AZIM
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
OneRoyal-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 131
Profit Trade:
859 (75.95%)
Loss Trade:
272 (24.05%)
Best Trade:
404.48 USD
Worst Trade:
-501.19 USD
Profitto lordo:
10 872.88 USD (513 586 pips)
Perdita lorda:
-8 936.97 USD (716 494 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (433.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
433.42 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
96.45%
Massimo carico di deposito:
43.61%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.29
Long Trade:
825 (72.94%)
Short Trade:
306 (27.06%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
12.66 USD
Perdita media:
-32.86 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-573.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-813.66 USD (2)
Crescita mensile:
-1.13%
Previsione annuale:
-12.17%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
148.76 USD
Massimale:
1 494.99 USD (14.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.45% (1 494.99 USD)
Per equità:
65.63% (5 936.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 537
XAUUSD 501
ETHUSD. 39
GBPUSD 33
XAGUSD 12
CADCHF 3
AUDUSD 2
UK100 2
GBPCAD 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 6
XAUUSD 2.3K
ETHUSD. -460
GBPUSD 109
XAGUSD -5
CADCHF -17
AUDUSD 19
UK100 6
GBPCAD 2
AUDJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC -181K
XAUUSD 51K
ETHUSD. -77K
GBPUSD 3K
XAGUSD -36
CADCHF -266
AUDUSD 352
UK100 224
GBPCAD 340
AUDJPY 242
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +404.48 USD
Worst Trade: -501 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +433.42 USD
Massima perdita consecutiva: -573.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

..
Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.98% of days out of 241 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.74% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 15:10
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.89% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 15:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.7% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 03:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 05:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 01:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 00:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
