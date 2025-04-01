SinyallerBölümler
Phatthadon Jedsadarom

Oil for Mum 2

Phatthadon Jedsadarom
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 73%
Axi.SVG-US10-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
420
Kârla kapanan işlemler:
406 (96.66%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (3.33%)
En iyi işlem:
53.73 USD
En kötü işlem:
-24.75 USD
Brüt kâr:
1 601.73 USD (3 019 962 pips)
Brüt zarar:
-163.35 USD (24 328 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
177 (628.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
628.26 USD (177)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
29.21
Alış işlemleri:
409 (97.38%)
Satış işlemleri:
11 (2.62%)
Kâr faktörü:
9.81
Beklenen getiri:
3.42 USD
Ortalama kâr:
3.95 USD
Ortalama zarar:
-11.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-49.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.25 USD (4)
Aylık büyüme:
1.92%
Yıllık tahmin:
23.29%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
49.25 USD (1.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.43% (49.25 USD)
Varlığa göre:
53.57% (1 616.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL 343
VIX.fs 41
BTCUSD 23
Tesla+ 6
Intel+ 3
CN50 2
AAL+ 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL 992
VIX.fs 48
BTCUSD 261
Tesla+ 39
Intel+ 13
CN50 9
AAL+ 77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL 259K
VIX.fs 44K
BTCUSD 2.7M
Tesla+ 6.4K
Intel+ 1.2K
CN50 47K
AAL+ 253
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.73 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 177
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +628.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi.SVG-US10-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.25 23:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 18:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.01 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 12:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 17:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 14:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 09:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 06:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 14:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 06:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
