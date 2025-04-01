SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Oil for Mum 2
Phatthadon Jedsadarom

Oil for Mum 2

Phatthadon Jedsadarom
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 73%
Axi.SVG-US10-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
420
Profit Trade:
406 (96.66%)
Loss Trade:
14 (3.33%)
Best Trade:
53.73 USD
Worst Trade:
-24.75 USD
Profitto lordo:
1 601.73 USD (3 019 962 pips)
Perdita lorda:
-163.35 USD (24 328 pips)
Vincite massime consecutive:
177 (628.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
628.26 USD (177)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.15%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
29.21
Long Trade:
409 (97.38%)
Short Trade:
11 (2.62%)
Fattore di profitto:
9.81
Profitto previsto:
3.42 USD
Profitto medio:
3.95 USD
Perdita media:
-11.67 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-49.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.25 USD (4)
Crescita mensile:
1.92%
Previsione annuale:
23.29%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
49.25 USD (1.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.43% (49.25 USD)
Per equità:
53.57% (1 616.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL 343
VIX.fs 41
BTCUSD 23
Tesla+ 6
Intel+ 3
CN50 2
AAL+ 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL 992
VIX.fs 48
BTCUSD 261
Tesla+ 39
Intel+ 13
CN50 9
AAL+ 77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL 259K
VIX.fs 44K
BTCUSD 2.7M
Tesla+ 6.4K
Intel+ 1.2K
CN50 47K
AAL+ 253
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.73 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 177
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +628.26 USD
Massima perdita consecutiva: -49.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi.SVG-US10-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 23:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 18:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.01 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 12:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 17:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 14:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 09:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 06:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 14:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 06:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
