Phatthadon Jedsadarom

Oil for Mum 2

Phatthadon Jedsadarom
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 72%
Axi.SVG-US10-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
417
Bénéfice trades:
403 (96.64%)
Perte trades:
14 (3.36%)
Meilleure transaction:
53.73 USD
Pire transaction:
-24.75 USD
Bénéfice brut:
1 584.28 USD (3 013 935 pips)
Perte brute:
-163.35 USD (24 328 pips)
Gains consécutifs maximales:
177 (628.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
628.26 USD (177)
Ratio de Sharpe:
0.61
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.15%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
28.85
Longs trades:
406 (97.36%)
Courts trades:
11 (2.64%)
Facteur de profit:
9.70
Rendement attendu:
3.41 USD
Bénéfice moyen:
3.93 USD
Perte moyenne:
-11.67 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-49.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-49.25 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.40%
Prévision annuelle:
17.00%
Algo trading:
47%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
49.25 USD (1.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.43% (49.25 USD)
Par fonds propres:
53.57% (1 616.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USOIL 340
VIX.fs 41
BTCUSD 23
Tesla+ 6
Intel+ 3
CN50 2
AAL+ 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USOIL 974
VIX.fs 48
BTCUSD 261
Tesla+ 39
Intel+ 13
CN50 9
AAL+ 77
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USOIL 253K
VIX.fs 44K
BTCUSD 2.7M
Tesla+ 6.4K
Intel+ 1.2K
CN50 47K
AAL+ 253
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.73 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 177
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +628.26 USD
Perte consécutive maximale: -49.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi.SVG-US10-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.25 23:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 18:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.01 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 12:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 17:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 14:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 09:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 06:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 14:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 06:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
