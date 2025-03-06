- Büyüme
İşlemler:
1 242
Kârla kapanan işlemler:
884 (71.17%)
Zararla kapanan işlemler:
358 (28.82%)
En iyi işlem:
324.82 USD
En kötü işlem:
-287.44 USD
Brüt kâr:
5 125.39 USD (2 341 228 pips)
Brüt zarar:
-4 141.81 USD (2 385 360 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (32.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
660.85 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
11.72%
Maks. mevduat yükü:
214.01%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
930 (74.88%)
Satış işlemleri:
312 (25.12%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
5.80 USD
Ortalama zarar:
-11.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-313.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-512.79 USD (2)
Aylık büyüme:
5.76%
Yıllık tahmin:
70.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.31 USD
Maksimum:
641.74 USD (46.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.95% (205.56 USD)
Varlığa göre:
81.71% (280.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1242
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|984
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-44K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +324.82 USD
En kötü işlem: -287 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +32.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -313.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ASQ XAUUSD Neuronix | Gold Sniper A sophisticated strategy exclusively designed for gold trading. It utilizes a smart hedging approach (without Stop Loss), relying on advanced algorithms for short-term precision trading (“Sniper Technique”)
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
507%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
29
100%
1 242
71%
12%
1.23
0.79
USD
USD
82%
1:200