SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ASQ XAUUSD Neuronix
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi

ASQ XAUUSD Neuronix

Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 507%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 242
Kârla kapanan işlemler:
884 (71.17%)
Zararla kapanan işlemler:
358 (28.82%)
En iyi işlem:
324.82 USD
En kötü işlem:
-287.44 USD
Brüt kâr:
5 125.39 USD (2 341 228 pips)
Brüt zarar:
-4 141.81 USD (2 385 360 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (32.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
660.85 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
11.72%
Maks. mevduat yükü:
214.01%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
930 (74.88%)
Satış işlemleri:
312 (25.12%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
5.80 USD
Ortalama zarar:
-11.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-313.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-512.79 USD (2)
Aylık büyüme:
5.76%
Yıllık tahmin:
70.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.31 USD
Maksimum:
641.74 USD (46.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.95% (205.56 USD)
Varlığa göre:
81.71% (280.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 1242
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 984
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -44K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +324.82 USD
En kötü işlem: -287 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +32.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -313.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

ASQ XAUUSD Neuronix | Gold Sniper A sophisticated strategy exclusively designed for gold trading. It utilizes a smart hedging approach (without Stop Loss), relying on advanced algorithms for short-term precision trading (“Sniper Technique”)


İnceleme yok
2025.09.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 06:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 00:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 11:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 06:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 01:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.03 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ASQ XAUUSD Neuronix
Ayda 50 USD
507%
0
0
USD
2.6K
USD
29
100%
1 242
71%
12%
1.23
0.79
USD
82%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.