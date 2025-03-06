SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ASQ XAUUSD Neuronix
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi

ASQ XAUUSD Neuronix

Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 507%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 242
Profit Trade:
884 (71.17%)
Loss Trade:
358 (28.82%)
Best Trade:
324.82 USD
Worst Trade:
-287.44 USD
Profitto lordo:
5 125.39 USD (2 341 228 pips)
Perdita lorda:
-4 141.81 USD (2 385 360 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (32.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
660.85 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
11.72%
Massimo carico di deposito:
214.01%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
930 (74.88%)
Short Trade:
312 (25.12%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
5.80 USD
Perdita media:
-11.57 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-313.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-512.79 USD (2)
Crescita mensile:
5.82%
Previsione annuale:
70.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.31 USD
Massimale:
641.74 USD (46.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.95% (205.56 USD)
Per equità:
81.71% (280.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 1242
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 984
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -44K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +324.82 USD
Worst Trade: -287 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +32.74 USD
Massima perdita consecutiva: -313.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

ASQ XAUUSD Neuronix | Gold Sniper A sophisticated strategy exclusively designed for gold trading. It utilizes a smart hedging approach (without Stop Loss), relying on advanced algorithms for short-term precision trading (“Sniper Technique”)


Non ci sono recensioni
2025.09.22 04:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 06:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 00:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 11:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.08 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 06:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 01:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.03 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ASQ XAUUSD Neuronix
50USD al mese
507%
0
0
USD
2.6K
USD
29
100%
1 242
71%
12%
1.23
0.79
USD
82%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.