Trade:
1 242
Profit Trade:
884 (71.17%)
Loss Trade:
358 (28.82%)
Best Trade:
324.82 USD
Worst Trade:
-287.44 USD
Profitto lordo:
5 125.39 USD (2 341 228 pips)
Perdita lorda:
-4 141.81 USD (2 385 360 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (32.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
660.85 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
11.72%
Massimo carico di deposito:
214.01%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
930 (74.88%)
Short Trade:
312 (25.12%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
5.80 USD
Perdita media:
-11.57 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-313.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-512.79 USD (2)
Crescita mensile:
5.82%
Previsione annuale:
70.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.31 USD
Massimale:
641.74 USD (46.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.95% (205.56 USD)
Per equità:
81.71% (280.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1242
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|984
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-44K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Best Trade: +324.82 USD
Worst Trade: -287 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +32.74 USD
Massima perdita consecutiva: -313.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ASQ XAUUSD Neuronix | Gold Sniper A sophisticated strategy exclusively designed for gold trading. It utilizes a smart hedging approach (without Stop Loss), relying on advanced algorithms for short-term precision trading (“Sniper Technique”)
50USD al mese
507%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
29
100%
1 242
71%
12%
1.23
0.79
USD
USD
82%
1:200