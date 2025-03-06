- Croissance
Trades:
1 242
Bénéfice trades:
884 (71.17%)
Perte trades:
358 (28.82%)
Meilleure transaction:
324.82 USD
Pire transaction:
-287.44 USD
Bénéfice brut:
5 125.39 USD (2 341 228 pips)
Perte brute:
-4 141.81 USD (2 385 360 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (32.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
660.85 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
11.72%
Charge de dépôt maximale:
214.01%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.53
Longs trades:
930 (74.88%)
Courts trades:
312 (25.12%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.79 USD
Bénéfice moyen:
5.80 USD
Perte moyenne:
-11.57 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-313.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-512.79 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.93%
Prévision annuelle:
74.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.31 USD
Maximal:
641.74 USD (46.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.95% (205.56 USD)
Par fonds propres:
81.71% (280.65 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1242
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|984
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|-44K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ASQ XAUUSD Neuronix | Gold Sniper A sophisticated strategy exclusively designed for gold trading. It utilizes a smart hedging approach (without Stop Loss), relying on advanced algorithms for short-term precision trading (“Sniper Technique”)
Aucun avis
