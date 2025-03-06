SignauxSections
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi

ASQ XAUUSD Neuronix

Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 507%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 242
Bénéfice trades:
884 (71.17%)
Perte trades:
358 (28.82%)
Meilleure transaction:
324.82 USD
Pire transaction:
-287.44 USD
Bénéfice brut:
5 125.39 USD (2 341 228 pips)
Perte brute:
-4 141.81 USD (2 385 360 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (32.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
660.85 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
11.72%
Charge de dépôt maximale:
214.01%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.53
Longs trades:
930 (74.88%)
Courts trades:
312 (25.12%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.79 USD
Bénéfice moyen:
5.80 USD
Perte moyenne:
-11.57 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-313.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-512.79 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.93%
Prévision annuelle:
74.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.31 USD
Maximal:
641.74 USD (46.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.95% (205.56 USD)
Par fonds propres:
81.71% (280.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 1242
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 984
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm -44K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +324.82 USD
Pire transaction: -287 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +32.74 USD
Perte consécutive maximale: -313.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

ASQ XAUUSD Neuronix | Gold Sniper A sophisticated strategy exclusively designed for gold trading. It utilizes a smart hedging approach (without Stop Loss), relying on advanced algorithms for short-term precision trading (“Sniper Technique”)


