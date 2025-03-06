SinyallerBölümler
BangZay_USD60
Fachrul Rozi

BangZay_USD60

Fachrul Rozi
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 276%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 867
Kârla kapanan işlemler:
4 879 (71.04%)
Zararla kapanan işlemler:
1 988 (28.95%)
En iyi işlem:
4 641.22 USD
En kötü işlem:
-41.98 USD
Brüt kâr:
28 209.85 USD (1 152 441 pips)
Brüt zarar:
-9 170.64 USD (810 938 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (39.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 769.01 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.54%
Maks. mevduat yükü:
10.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1494
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
34.74
Alış işlemleri:
6 867 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.08
Beklenen getiri:
2.77 USD
Ortalama kâr:
5.78 USD
Ortalama zarar:
-4.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-291.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-330.33 USD (12)
Aylık büyüme:
25.96%
Yıllık tahmin:
315.28%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
548.06 USD (2.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.68% (542.70 USD)
Varlığa göre:
70.71% (13 884.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 6862
archived 5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8.6K
archived 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 342K
archived 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 641.22 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +39.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -291.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
23 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.10 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 09:40
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 9.3% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 07:33
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.91% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 07:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.33% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 23:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BangZay_USD60
Ayda 30 USD
276%
0
0
USD
29K
USD
30
99%
6 867
71%
99%
3.07
2.77
USD
71%
1:500
