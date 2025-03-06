- Büyüme
İşlemler:
6 867
Kârla kapanan işlemler:
4 879 (71.04%)
Zararla kapanan işlemler:
1 988 (28.95%)
En iyi işlem:
4 641.22 USD
En kötü işlem:
-41.98 USD
Brüt kâr:
28 209.85 USD (1 152 441 pips)
Brüt zarar:
-9 170.64 USD (810 938 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (39.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 769.01 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.54%
Maks. mevduat yükü:
10.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1494
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
34.74
Alış işlemleri:
6 867 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.08
Beklenen getiri:
2.77 USD
Ortalama kâr:
5.78 USD
Ortalama zarar:
-4.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-291.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-330.33 USD (12)
Aylık büyüme:
25.96%
Yıllık tahmin:
315.28%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
548.06 USD (2.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.68% (542.70 USD)
Varlığa göre:
70.71% (13 884.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6862
|archived
|5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8.6K
|archived
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|342K
|archived
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 641.22 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +39.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -291.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 20
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
276%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
30
99%
6 867
71%
99%
3.07
2.77
USD
USD
71%
1:500