Fachrul Rozi

BangZay_USD60

Fachrul Rozi
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 274%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 765
Bénéfice trades:
4 801 (70.96%)
Perte trades:
1 964 (29.03%)
Meilleure transaction:
4 641.22 USD
Pire transaction:
-41.98 USD
Bénéfice brut:
28 044.19 USD (1 137 670 pips)
Perte brute:
-9 124.75 USD (806 359 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (39.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 769.01 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
97.54%
Charge de dépôt maximale:
10.09%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
1415
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
34.52
Longs trades:
6 765 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.07
Rendement attendu:
2.80 USD
Bénéfice moyen:
5.84 USD
Perte moyenne:
-4.65 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-291.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-330.33 USD (12)
Croissance mensuelle:
26.68%
Prévision annuelle:
323.70%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
548.06 USD (2.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.68% (542.70 USD)
Par fonds propres:
70.71% (13 884.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 6760
archived 5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 8.5K
archived 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 331K
archived 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 641.22 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +39.88 USD
Perte consécutive maximale: -291.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
23 plus...
Aucun avis
2025.09.10 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 09:40
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 9.3% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 07:33
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.91% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 07:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.33% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 23:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 11:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BangZay_USD60
30 USD par mois
274%
0
0
USD
28K
USD
30
99%
6 765
70%
98%
3.07
2.80
USD
71%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.