- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 867
Profit Trade:
4 879 (71.04%)
Loss Trade:
1 988 (28.95%)
Best Trade:
4 641.22 USD
Worst Trade:
-41.98 USD
Profitto lordo:
28 209.85 USD (1 152 441 pips)
Perdita lorda:
-9 170.64 USD (810 938 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (39.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 769.01 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.54%
Massimo carico di deposito:
10.09%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
1494
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
34.74
Long Trade:
6 867 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.08
Profitto previsto:
2.77 USD
Profitto medio:
5.78 USD
Perdita media:
-4.61 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-291.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-330.33 USD (12)
Crescita mensile:
26.48%
Previsione annuale:
322.84%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
548.06 USD (2.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.68% (542.70 USD)
Per equità:
70.71% (13 884.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6862
|archived
|5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8.6K
|archived
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|342K
|archived
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 641.22 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +39.88 USD
Massima perdita consecutiva: -291.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 20
Non ci sono recensioni
