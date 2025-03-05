SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Uso
Zhang Jun Hao

Uso

Zhang Jun Hao
0 inceleme
Güvenilirlik
155 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 289%
RadexMarkets-Real 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 193
Kârla kapanan işlemler:
2 278 (71.34%)
Zararla kapanan işlemler:
915 (28.66%)
En iyi işlem:
2 433.64 USD
En kötü işlem:
-952.72 USD
Brüt kâr:
60 303.18 USD (2 233 052 pips)
Brüt zarar:
-38 877.21 USD (2 325 038 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (70.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 368.33 USD (64)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
76.68%
Maks. mevduat yükü:
10.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.81
Alış işlemleri:
1 528 (47.85%)
Satış işlemleri:
1 665 (52.15%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
6.71 USD
Ortalama kâr:
26.47 USD
Ortalama zarar:
-42.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-1 286.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 241.56 USD (4)
Aylık büyüme:
3.02%
Yıllık tahmin:
36.66%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 803.90 USD
Maksimum:
3 146.26 USD (27.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.27% (3 146.26 USD)
Varlığa göre:
53.14% (21 306.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDNOK 706
AUDCAD 633
NZDCAD 619
AUDNZD 529
USDCAD 396
AUDUSD 309
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDNOK -541
AUDCAD 8.7K
NZDCAD 10K
AUDNZD 4.4K
USDCAD -570
AUDUSD -693
EURUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDNOK -120K
AUDCAD 20K
NZDCAD 18K
AUDNZD 4.5K
USDCAD -1.6K
AUDUSD -11K
EURUSD -24
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 433.64 USD
En kötü işlem: -953 USD
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +70.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 286.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RadexMarkets-Real 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.53 × 92
TradeMaxGlobal-Live10
0.67 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Uso
Ayda 49 USD
289%
0
0
USD
30K
USD
155
99%
3 193
71%
77%
1.55
6.71
USD
53%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.