SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Uso
Zhang Jun Hao

Uso

Zhang Jun Hao
0 avis
Fiabilité
155 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2022 289%
RadexMarkets-Real 3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 193
Bénéfice trades:
2 278 (71.34%)
Perte trades:
915 (28.66%)
Meilleure transaction:
2 433.64 USD
Pire transaction:
-952.72 USD
Bénéfice brut:
60 303.18 USD (2 233 052 pips)
Perte brute:
-38 877.21 USD (2 325 038 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (70.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 368.33 USD (64)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
76.68%
Charge de dépôt maximale:
10.13%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.81
Longs trades:
1 528 (47.85%)
Courts trades:
1 665 (52.15%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
6.71 USD
Bénéfice moyen:
26.47 USD
Perte moyenne:
-42.49 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-1 286.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 241.56 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.45%
Prévision annuelle:
41.85%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 803.90 USD
Maximal:
3 146.26 USD (27.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.27% (3 146.26 USD)
Par fonds propres:
53.14% (21 306.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDNOK 706
AUDCAD 633
NZDCAD 619
AUDNZD 529
USDCAD 396
AUDUSD 309
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDNOK -541
AUDCAD 8.7K
NZDCAD 10K
AUDNZD 4.4K
USDCAD -570
AUDUSD -693
EURUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDNOK -120K
AUDCAD 20K
NZDCAD 18K
AUDNZD 4.5K
USDCAD -1.6K
AUDUSD -11K
EURUSD -24
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 433.64 USD
Pire transaction: -953 USD
Gains consécutifs maximales: 64
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +70.86 USD
Perte consécutive maximale: -1 286.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RadexMarkets-Real 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.53 × 92
TradeMaxGlobal-Live10
0.67 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Uso
49 USD par mois
289%
0
0
USD
30K
USD
155
99%
3 193
71%
77%
1.55
6.71
USD
53%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.