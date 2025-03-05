- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 193
Profit Trade:
2 278 (71.34%)
Loss Trade:
915 (28.66%)
Best Trade:
2 433.64 USD
Worst Trade:
-952.72 USD
Profitto lordo:
60 303.18 USD (2 233 052 pips)
Perdita lorda:
-38 877.21 USD (2 325 038 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (70.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 368.33 USD (64)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
76.68%
Massimo carico di deposito:
10.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.81
Long Trade:
1 528 (47.85%)
Short Trade:
1 665 (52.15%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
6.71 USD
Profitto medio:
26.47 USD
Perdita media:
-42.49 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-1 286.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 241.56 USD (4)
Crescita mensile:
3.18%
Previsione annuale:
41.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 803.90 USD
Massimale:
3 146.26 USD (27.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.27% (3 146.26 USD)
Per equità:
53.14% (21 306.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDNOK
|706
|AUDCAD
|633
|NZDCAD
|619
|AUDNZD
|529
|USDCAD
|396
|AUDUSD
|309
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDNOK
|-541
|AUDCAD
|8.7K
|NZDCAD
|10K
|AUDNZD
|4.4K
|USDCAD
|-570
|AUDUSD
|-693
|EURUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDNOK
|-120K
|AUDCAD
|20K
|NZDCAD
|18K
|AUDNZD
|4.5K
|USDCAD
|-1.6K
|AUDUSD
|-11K
|EURUSD
|-24
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 433.64 USD
Worst Trade: -953 USD
Vincite massime consecutive: 64
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +70.86 USD
Massima perdita consecutiva: -1 286.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.53 × 92
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.67 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
289%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
155
99%
3 193
71%
77%
1.55
6.71
USD
USD
53%
1:500