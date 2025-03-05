SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Uso
Zhang Jun Hao

Uso

Zhang Jun Hao
0 recensioni
Affidabilità
155 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2022 289%
RadexMarkets-Real 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 193
Profit Trade:
2 278 (71.34%)
Loss Trade:
915 (28.66%)
Best Trade:
2 433.64 USD
Worst Trade:
-952.72 USD
Profitto lordo:
60 303.18 USD (2 233 052 pips)
Perdita lorda:
-38 877.21 USD (2 325 038 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (70.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 368.33 USD (64)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
76.68%
Massimo carico di deposito:
10.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.81
Long Trade:
1 528 (47.85%)
Short Trade:
1 665 (52.15%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
6.71 USD
Profitto medio:
26.47 USD
Perdita media:
-42.49 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-1 286.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 241.56 USD (4)
Crescita mensile:
3.18%
Previsione annuale:
41.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 803.90 USD
Massimale:
3 146.26 USD (27.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.27% (3 146.26 USD)
Per equità:
53.14% (21 306.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDNOK 706
AUDCAD 633
NZDCAD 619
AUDNZD 529
USDCAD 396
AUDUSD 309
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDNOK -541
AUDCAD 8.7K
NZDCAD 10K
AUDNZD 4.4K
USDCAD -570
AUDUSD -693
EURUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDNOK -120K
AUDCAD 20K
NZDCAD 18K
AUDNZD 4.5K
USDCAD -1.6K
AUDUSD -11K
EURUSD -24
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 433.64 USD
Worst Trade: -953 USD
Vincite massime consecutive: 64
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +70.86 USD
Massima perdita consecutiva: -1 286.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.53 × 92
TradeMaxGlobal-Live10
0.67 × 6
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Uso
49USD al mese
289%
0
0
USD
30K
USD
155
99%
3 193
71%
77%
1.55
6.71
USD
53%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.