- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 741
Kârla kapanan işlemler:
2 138 (78.00%)
Zararla kapanan işlemler:
603 (22.00%)
En iyi işlem:
266.76 USD
En kötü işlem:
-71.38 USD
Brüt kâr:
6 930.29 USD (120 921 pips)
Brüt zarar:
-4 306.99 USD (89 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (24.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
357.09 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
94.86%
Maks. mevduat yükü:
114.50%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
6.43
Alış işlemleri:
643 (23.46%)
Satış işlemleri:
2 098 (76.54%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
3.24 USD
Ortalama zarar:
-7.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-387.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-387.52 USD (7)
Aylık büyüme:
6.77%
Yıllık tahmin:
79.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
408.20 USD (8.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.46% (408.20 USD)
Varlığa göre:
79.38% (1 669.45 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2741
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2.6K
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|35K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +266.76 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +24.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -387.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.36 × 22
|
ICMarketsSC-Live31
|0.44 × 195
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.57 × 46
|
ICMarketsSC-Live20
|0.61 × 273
|
ICMarketsSC-Live11
|0.62 × 58
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.85 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.95 × 502
|
ICMarketsSC-Live32
|0.99 × 251
|
LQDLLC-Live01
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.03 × 108
|
ICMarketsEU-Live17
|1.09 × 46
|
ICMarketsSC-Live24
|1.10 × 49
|
VantageInternational-Live 7
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|1.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.53 × 19
Start date: 4 March 2025
Initial deposit: 2000USD
Pairs: AUDCAD
Setting: default
Target: 10% per month
