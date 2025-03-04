SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fullmetal Alchemist
Kwok Chin Kan

Fullmetal Alchemist

Kwok Chin Kan
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 142%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 741
Kârla kapanan işlemler:
2 138 (78.00%)
Zararla kapanan işlemler:
603 (22.00%)
En iyi işlem:
266.76 USD
En kötü işlem:
-71.38 USD
Brüt kâr:
6 930.29 USD (120 921 pips)
Brüt zarar:
-4 306.99 USD (89 733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (24.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
357.09 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
94.86%
Maks. mevduat yükü:
114.50%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
6.43
Alış işlemleri:
643 (23.46%)
Satış işlemleri:
2 098 (76.54%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
3.24 USD
Ortalama zarar:
-7.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-387.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-387.52 USD (7)
Aylık büyüme:
6.77%
Yıllık tahmin:
79.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
408.20 USD (8.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.46% (408.20 USD)
Varlığa göre:
79.38% (1 669.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 2741
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +266.76 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +24.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -387.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.36 × 22
ICMarketsSC-Live31
0.44 × 195
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.57 × 46
ICMarketsSC-Live20
0.61 × 273
ICMarketsSC-Live11
0.62 × 58
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.85 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.95 × 502
ICMarketsSC-Live32
0.99 × 251
LQDLLC-Live01
1.00 × 1
FPMarkets-Live3
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.03 × 108
ICMarketsEU-Live17
1.09 × 46
ICMarketsSC-Live24
1.10 × 49
VantageInternational-Live 7
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live07
1.33 × 3
TMGM.TradeMax-Demo
1.53 × 19
82 daha fazla...
Start date: 4 March 2025

Initial deposit: 2000USD

Pairs: AUDCAD

Setting: default

Target: 10% per month

İnceleme yok
2025.09.18 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 09:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 02:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 03:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 01:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 18:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 02:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
