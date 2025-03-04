Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-Live18 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 ICTrading-Live29 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.11 × 9 ICMarketsSC-Live16 0.33 × 9 ICMarketsSC-Live12 0.36 × 22 ICMarketsSC-Live31 0.44 × 195 ICMarketsSC-Live15 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live23 0.57 × 46 ICMarketsSC-Live20 0.61 × 273 ICMarketsSC-Live11 0.62 × 58 ICMarkets-Live22 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live08 0.85 × 27 ICMarketsSC-Live33 0.95 × 502 ICMarketsSC-Live32 0.99 × 251 LQDLLC-Live01 1.00 × 1 FPMarkets-Live3 1.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live10 1.00 × 1 FusionMarkets-Demo 1.03 × 108 ICMarketsEU-Live17 1.09 × 46 ICMarketsSC-Live24 1.10 × 49 VantageInternational-Live 7 1.20 × 5 ICMarketsSC-Live07 1.33 × 3 TMGM.TradeMax-Demo 1.53 × 19 82 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou