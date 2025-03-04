SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fullmetal Alchemist
Kwok Chin Kan

Fullmetal Alchemist

Kwok Chin Kan
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 141%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 733
Bénéfice trades:
2 130 (77.93%)
Perte trades:
603 (22.06%)
Meilleure transaction:
266.76 USD
Pire transaction:
-71.38 USD
Bénéfice brut:
6 927.13 USD (120 731 pips)
Perte brute:
-4 306.99 USD (89 733 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (24.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
357.09 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
94.86%
Charge de dépôt maximale:
114.50%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
92
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
6.42
Longs trades:
639 (23.38%)
Courts trades:
2 094 (76.62%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
0.96 USD
Bénéfice moyen:
3.25 USD
Perte moyenne:
-7.14 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-387.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-387.52 USD (7)
Croissance mensuelle:
7.04%
Prévision annuelle:
85.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
408.20 USD (8.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.46% (408.20 USD)
Par fonds propres:
79.38% (1 669.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 2733
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +266.76 USD
Pire transaction: -71 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +24.95 USD
Perte consécutive maximale: -387.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.36 × 22
ICMarketsSC-Live31
0.44 × 195
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.57 × 46
ICMarketsSC-Live20
0.61 × 273
ICMarketsSC-Live11
0.62 × 58
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.85 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.95 × 502
ICMarketsSC-Live32
0.99 × 251
LQDLLC-Live01
1.00 × 1
FPMarkets-Live3
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.03 × 108
ICMarketsEU-Live17
1.09 × 46
ICMarketsSC-Live24
1.10 × 49
VantageInternational-Live 7
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live07
1.33 × 3
TMGM.TradeMax-Demo
1.53 × 19
82 plus...
Start date: 4 March 2025

Initial deposit: 2000USD

Pairs: AUDCAD

Setting: default

Target: 10% per month

Aucun avis
2025.09.18 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 09:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 02:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 03:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 01:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 18:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 02:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 00:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
