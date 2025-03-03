SinyallerBölümler
No Rush Bambi
Jennifer Tawiah

No Rush Bambi

Jennifer Tawiah
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 158%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
345
Kârla kapanan işlemler:
262 (75.94%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (24.06%)
En iyi işlem:
38.67 USD
En kötü işlem:
-32.57 USD
Brüt kâr:
2 604.41 USD (198 422 pips)
Brüt zarar:
-466.98 USD (32 993 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (184.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
184.64 USD (17)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
65.53
Alış işlemleri:
172 (49.86%)
Satış işlemleri:
173 (50.14%)
Kâr faktörü:
5.58
Beklenen getiri:
6.20 USD
Ortalama kâr:
9.94 USD
Ortalama zarar:
-5.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.57 USD (1)
Aylık büyüme:
9.54%
Yıllık tahmin:
115.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
32.62 USD (1.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.64% (32.57 USD)
Varlığa göre:
27.43% (775.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 47
USDCAD 45
EURGBP 40
GBPJPY 31
EURNZD 31
AUDUSD 28
AUDCAD 26
CADCHF 25
EURCHF 23
AUDNZD 19
NZDJPY 18
CHFJPY 12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 270
USDCAD 302
EURGBP 231
GBPJPY 244
EURNZD 196
AUDUSD 219
AUDCAD 145
CADCHF 132
EURCHF 152
AUDNZD 142
NZDJPY 49
CHFJPY 56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 20K
USDCAD 22K
EURGBP 9.6K
GBPJPY 30K
EURNZD 25K
AUDUSD 12K
AUDCAD 10K
CADCHF 6.1K
EURCHF 8.1K
AUDNZD 6.3K
NZDJPY 7.8K
CHFJPY 9.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.67 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +184.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Standard4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 6
SVSMarkets-Live
0.00 × 2
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
TradeXPrime-Live 2
0.00 × 48
PFD-Real
0.00 × 2
TriumphFX-live
0.00 × 17
VARIANSE-Main
0.00 × 59
ThreeTrader-Live
0.00 × 22
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 3
Varchev-Real
0.00 × 164
MaxiServices-Real
0.00 × 269
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
LCG-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 369
VanfInternational-Primary
0.00 × 2
PurpleTrading-04Live
0.00 × 101
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 41
AxiTrader-US03-Demo
0.00 × 2
GMI-Live08
0.00 × 2
OctaFX-Real6
0.00 × 5
ZealCapital-Live
0.00 × 38
XM.COM-Real 13
0.00 × 28
XtreamMarkets-Real2
0.00 × 3
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
918 daha fazla...
No Rush. Just patience. Not here for the money. Just here to track and monitor to improve the strategy.

Will love you to invest, but only money you can afford to lose

İnceleme yok
No Rush Bambi
Ayda 40 USD
158%
0
0
USD
3.5K
USD
48
100%
345
75%
100%
5.57
6.20
USD
27%
1:500
Kopyala

