Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Standard4 0.00 × 1 XMGlobal-Real 20 0.00 × 6 SVSMarkets-Live 0.00 × 2 TegasFX-Live-UK 0.00 × 3 TradeXPrime-Live 2 0.00 × 48 PFD-Real 0.00 × 2 TriumphFX-live 0.00 × 17 VARIANSE-Main 0.00 × 59 ThreeTrader-Live 0.00 × 22 ICMCapitalVC-LIVE3 0.00 × 3 Varchev-Real 0.00 × 164 MaxiServices-Real 0.00 × 269 WetradeInternational-Live 0.00 × 11 LCG-Live1 0.00 × 5 TurnkeyFX-Demo 0.00 × 369 VanfInternational-Primary 0.00 × 2 PurpleTrading-04Live 0.00 × 101 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 41 AxiTrader-US03-Demo 0.00 × 2 GMI-Live08 0.00 × 2 OctaFX-Real6 0.00 × 5 ZealCapital-Live 0.00 × 38 XM.COM-Real 13 0.00 × 28 XtreamMarkets-Real2 0.00 × 3 JoshuaDevelopment4-Trader 0.00 × 1 918 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya